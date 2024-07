Saskatoon, Saskatchewan--(Newsfile Corp. - 10 juillet 2024) - 1844 RESOURCES Inc. (TSXV: EFF) (la "Compagnie" ou "1844") est heureuse d'annoncer la nomination de M. Mathieu Olivier au conseil d'administration avec effet immédiat. M. Olivier remplacera M. Denis Clément, qui était administrateur depuis 2012.

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, M. Olivier a mené une carrière de 20 ans en gestion de patrimoine et en conseil financier au Québec et possède une solide expérience en gestion d'investissements dans le secteur junior des ressources naturelles. M. Olivier possède une vaste expertise en entrepreneuriat et en développement des affaires et s'implique également dans diverses œuvres caritatives, notamment en tant que président du conseil d'administration d'Adaptavie Inc.

« Au nom de notre conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à M. Olivier. Son expérience et sa connaissance du développement des entreprises et des ressources au Québec seront un excellent ajout à une équipe déjà solide. M. Olivier, à titre d'administrateur indépendant, siégera également au comité d'audit de la Société. De plus, nous souhaitons remercier M. Denis Clement pour ses nombreuses contributions à 1844 au cours de son mandat au sein de la Société et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs », a déclaré Sylvain Laberge, président et chef de la direction de Ressources 1844. Inc.

À propos de Ressources 1844 Inc. : 1844 est une société d'exploration axée sur les métaux stratégiques et énergétiques et les régions sous-explorées « Gaspé, Nunavik Québec ». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la Société est de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux gisements

