1847 Goedeker Inc. possède et exploite une plateforme de commerce électronique. La société, par le biais de sa plateforme de commerce électronique, se concentre sur la proposition d'un marché en ligne pour les consommateurs à la recherche d'appareils électroménagers, de meubles, d'articles pour la maison et de produits connexes. La société propose une gamme d'appareils électroménagers provenant de tous les...