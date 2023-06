1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. a annoncé le départ à la retraite d'un membre du conseil d'administration de longue date et accueille chaleureusement un nouveau membre au sein du conseil. Cette transition marque une étape importante dans la direction et la gouvernance de la société, reflétant son engagement en faveur d'une excellence durable. L'avocat Joseph G. Murphy, membre très respecté et influent du conseil d'administration, a pris la décision de se retirer pour des raisons personnelles, après avoir siégé pendant plus de dix-sept ans en tant qu'administrateur de la société et de la banque.

Tout au long de son mandat, l'avocat Murphy a joué un rôle essentiel dans la définition de l'orientation stratégique de l'entreprise, en contribuant à sa réussite à long terme et en encourageant une culture de l'innovation. À la lumière de cette transition, le conseil d'administration annonce la nomination de Kristina Hill en tant que nouveau membre des conseils d'administration de l'entreprise et de la Banque. Forte d'une expérience exceptionnelle dans le secteur financier, Mme Hill apporte à l'équipe une somme de connaissances, d'expériences et de points de vue nouveaux.

Le poste que Kristina Hill occupe actuellement chez IBM en tant que responsable des activités stratégiques lui apportera une grande profondeur. Mme Hill est largement reconnue pour son leadership et ses réalisations exceptionnelles. Sa profonde compréhension du paysage de l'industrie financière et sa capacité éprouvée à stimuler une croissance transformatrice s'alignent sur les objectifs stratégiques et la vision de PyraMax Bank.