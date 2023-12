1CM Inc. est une société de cannabis multi-juridictionnelle basée au Canada. Les secteurs d'activité de la société comprennent la culture, les immeubles de placement, la distribution, le marketing et les services généraux et autres. Le secteur de la culture est la division de la culture, du traitement et de la distribution au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Le secteur des immeubles de placement concerne les immeubles de placement. Le segment Distribution concerne les activités de vente au détail de cannabis. Le segment Marketing concerne les solutions technologiques fournies à la fois aux consommateurs et aux entreprises à la recherche d'informations sur des marchés saturés, et aux entreprises à la recherche d'un logiciel à source unique. La société se concentre sur l'expansion de ses activités par le biais d'une croissance organique et par des opérations de fusion et d'acquisition.

Secteur Produits pharmaceutiques