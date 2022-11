COP27 : Israël affirme que la relance de l'approvisionnement en gaz de l'Europe prendra des années

Israël et l'Égypte voisine ont signé un protocole d'accord avec l'Union européenne en juin pour expédier davantage de gaz à l'Union, qui cherche à se diversifier en s'éloignant de la Russie.

Interrogé sur la date à laquelle de nouvelles fournitures seraient livrées dans le cadre de cet accord, Lior Schillat, le directeur général du ministère de l'énergie, a déclaré que cela prendrait un certain temps.

"A court terme, il y aura une certaine augmentation mais les gros chiffres viendront plus tard", a-t-il déclaré à Reuters en marge du sommet sur le climat COP27 en Egypte.

Israël est devenu un exportateur d'énergie à la suite d'un certain nombre de découvertes de gaz offshore au cours de la dernière décennie. Il a augmenté la quantité qu'il vend à ses voisins, l'Égypte et la Jordanie, et étudie la possibilité d'en expédier davantage vers l'Égypte, où il pourrait être liquéfié et vendu sur des marchés plus éloignés sous forme de GNL.

M. Schillat a déclaré qu'Israël s'attendait à pouvoir augmenter fortement sa production de gaz d'ici trois à quatre ans, voire à la doubler, ce qui lui permettrait d'exporter des volumes importants au-delà de ses besoins domestiques.

Il a ajouté qu'Israël s'y préparait en explorant les moyens d'étendre la capacité du gazoduc vers l'Egypte.

"Il est vrai que la plupart de nos excédents de gaz seront créés au cours des trois ou quatre prochaines années", a-t-il déclaré.

"Il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'une capacité immédiate à fournir du gaz à court terme. Nous parlons ici d'une quantité relativement faible", a-t-il ajouté.

Israël possède quelques champs de gaz offshore. Le plus grand, Leviathan, est principalement destiné à l'exportation.

La production de Leviathan était de 2,8 milliards de mètres cubes au deuxième trimestre de 2022, dont 2,0 milliards de mètres cubes destinés à l'Égypte et à la Jordanie.

Israël attend une proposition des opérateurs de Leviathan, NewMed et Chevron Corp, pour étendre le champ, a déclaré Schillat.