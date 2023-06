1Spatial remporte deux contrats pour la marque 1Streetworks

1Spatial PLC - société de logiciels de gestion de données basée à Cambridge - remporte deux premiers contrats pour sa nouvelle solution d'automatisation des plans de gestion du trafic sous la marque 1Streetworks au Royaume-Uni. Le premier contrat est conclu avec un grand opérateur de réseaux de services publics dont le nom n'a pas été révélé, et le second avec une grande organisation de gestion du trafic. 1Spatial précise que les deux contrats sont d'une durée de trois mois, avec l'intention de "passer à des contrats annuels ou pluriannuels à l'issue de la période initiale".

Claire Milverton, présidente-directrice générale, déclare : "1Streetworks a le potentiel de révolutionner l'industrie de la planification de la gestion du trafic en fournissant aux organisations une solution rentable, précise et immédiate à un processus qui prend actuellement beaucoup de temps et de main-d'œuvre - libérant ainsi leur personnel, améliorant la productivité et réduisant les coûts.

Cours actuel de l'action : 48,10 pence l'unité, en baisse de 0,8 % lundi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,8

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.