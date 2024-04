1Spatial plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des logiciels, des solutions et des applications commerciales de gestion des données de référence (Location Master Data Management - LMDM), principalement aux secteurs du gouvernement, des services publics et des transports, via la plateforme 1Spatial. La plateforme 1Spatial est un ensemble complet de composants logiciels LMDM, qui combine des serveurs, des portails, des tableaux de bord, des kits de développement logiciel (SDK), des interfaces de programmation d'applications (API), des connecteurs de données, des applications orientées métier et son moteur de règles 1Integrate. La plateforme 1Spatial valide, nettoie, synchronise, met à jour et analyse automatiquement les données provenant de sources et de formats multiples. La plateforme permet à ses clients de maîtriser leurs données sur n'importe quel appareil, n'importe où et à n'importe quel moment. Son portefeuille complet de produits comprend 1Integrate, 1Data Gateway, 1Integrate 3D, 1Integrate for ArcGIS, 1Edit, 1Generalise, 1Spatial Management Suite, 1Spatial LMAP et FME.

Secteur Services et conseils en informatique