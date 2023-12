1St Capital Bancorp et 1st Capital Bank ont annoncé la nomination de Joel Keller au poste de vice-président exécutif. Samuel Jimenez, Chief Executive Officer, a annoncé que Joel Keller a été nommé Executive Vice President et Chief Financial Officer (CFO) de 1st Capital Bancorp et 1stCapital Bank. M. Keller sera membre de l'équipe dirigeante et sera directement responsable de la gestion des fonctions financières et comptables de la Banque, et rapportera directement à Samuel Jimenez, Directeur Général.

M. Keller apporte 30 ans d'expérience en matière de finance et de direction stratégique dans le secteur des banques de proximité. Plus récemment, il a été vice-président principal et directeur financier de la Liberty Bank dans l'État de Washington, où il a joué un rôle déterminant dans la création de la société holding de la banque, l'émission d'une dette subordonnée et l'initiation de la négociation sur OTCQX Best Markets. M. Keller est titulaire d'une licence en économie du Whitman College et d'un master en finance de l'université de Seattle.