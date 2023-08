1st Capital Bancorp est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, 1st Capital Bank (Bank), qui est une banque de proximité détenue et gérée localement. L'activité principale de la banque consiste à proposer des comptes de chèques, des comptes du marché monétaire, des comptes d'épargne et des certificats de dépôt par l'intermédiaire de ses succursales, de dépôts à distance et de divers moyens électroniques, et à investir ces dépôts et d'autres fonds disponibles dans des prêts, notamment des prêts hypothécaires immobiliers, des prêts aux entreprises commerciales et des prêts à la construction. La banque sert les entreprises commerciales, les professionnels, les investisseurs immobiliers, les entreprises familiales et les résidents de la région de la côte centrale de la Californie. En outre, la banque investit dans des titres et utilise diverses sources d'emprunts de gros. La banque fournit également une gamme de services payants, y compris une gamme de services de gestion de trésorerie. Elle possède des succursales à Monterey, Salinas, King City, San Luis Obispo et Santa Cruz.

Secteur Banques