1st Group Limited est une société australienne spécialisée dans les technologies de la santé. L'entreprise fournit des services de recherche en ligne et de prise de rendez-vous dans les domaines de la santé et de l'entreprise. La société est engagée dans la construction d'une société de technologie de soins virtuels, Visionflex, d'un marché de services en ligne pour animaux de compagnie, PetYeti, et d'une plateforme de solutions pour les entreprises et les gouvernements, GoBookings.com. Les outils cliniques intégrés de Visionflex comprennent une caméra d'examen HD, une auscultation en temps réel à l'aide de stéthoscopes numériques, des capteurs de température, un brassard de pression artérielle, des moniteurs de glycémie, des moniteurs ECG, des oxymètres de pouls et des pèse-personnes. GoBookings propose une plateforme de réservation SaaS (software-as-a-service) pour des rendez-vous et des réservations de ressources basés sur des règles au niveau de l'entreprise et hébergés dans le nuage. PetYeti propose la prise de rendez-vous en ligne pour les vétérinaires et les fournisseurs de services pour animaux de compagnie. La plateforme de réservation SaaS aide les propriétaires d'animaux et les vétérinaires à se connecter en ligne en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Logiciels