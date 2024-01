1st Source Corporation est une société de portefeuille bancaire. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, propose une gamme de produits et services financiers. Elle fournit des services bancaires commerciaux et de consommation, des services de fiducie et de conseil en patrimoine, et des assurances aux particuliers et aux entreprises. Elle propose des prêts commerciaux, aux petites entreprises, agricoles et immobiliers, principalement à des entreprises privées. Elle fournit des services bancaires traditionnels, notamment des comptes chèques et d'épargne, des certificats de dépôt et des comptes de retraite individuels. Elle propose une gamme complète de produits bancaires en ligne et mobiles, notamment les paiements de personne à personne, le dépôt mobile, l'agrégation de comptes extérieurs, les solutions de gestion budgétaire et le paiement de factures. Elle fournit également une gamme de services de fiducie, d'investissement, d'agence et de garde pour les particuliers, les entreprises et les organismes à but non lucratif. Elle propose une variété de services de planification financière, d'éducation financière et d'autres services consultatifs à ses clients.

Secteur Banques