2 Cheap Cars Group Ltd est une entreprise intégrée de vente de véhicules d'occasion. La société opère dans toute la Nouvelle-Zélande par l'intermédiaire de deux filiales : Automotive Retail et Vehicle Finance. Son segment Automotive Retail opère sous la marque 2 Cheap Cars et est engagé dans la vente au détail de véhicules d'occasion en Nouvelle-Zélande avec environ 12 concessionnaires à travers le pays. Son segment Finance opère sous la marque NZ Motor Finance. Il prête des fonds aux clients qui financent des véhicules et vend des produits d'assurance de protection des actifs garantis (GAP) et d'assurance de protection des paiements (PPI). Les filiales de la société comprennent 2 Cheap Cars Limited, NZ Motor Finance Limited, 2CC International Limited, 2 Cheap Rental Cars Limited et Car Plus K.K. 2 Cheap Cars Limited est principalement engagée dans la vente de véhicules et de commissions d'agent liées à la vente de produits de financement et d'assurance de tiers.