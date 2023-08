23andMe Holding Co, anciennement VG Acquisition Corp, est une société de recherche et de génétique grand public. La société propose des tests génétiques directement aux consommateurs et des informations personnalisées sur les risques génétiques pour la santé, l'ascendance et les caractéristiques. La société opère à travers deux segments : Services de consommation et de recherche et Thérapeutique. Son secteur d'activité des services aux consommateurs et de recherche comprend les services de génomique personnelle (PGS) et les services de recherche. Son PGS fournit une série de rapports génétiques, y compris des informations sur les origines génétiques ancestrales, les risques génétiques personnels pour la santé, les conditions de portage rares pour leurs enfants, ainsi que des rapports sur la façon dont la génétique peut influencer les réponses aux médicaments. Le segment thérapeutique de la société se concentre sur le développement de médicaments pour découvrir et développer des thérapies visant à améliorer la vie des patients et comprend l'octroi de licences de propriété intellectuelle. Les programmes de la société dans les domaines thérapeutiques comprennent l'oncologie, l'immunologie, la neurologie, les maladies métaboliques et cardiovasculaires.

Secteur Installations et services en soins de santé