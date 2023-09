23andMe Holding Co. a annoncé que la société avait reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour étendre son rapport sur les risques génétiques BRCA1/BRCA2 (Variantes sélectionnées). Cette autorisation permet à 23andMe de signaler 41 variantes supplémentaires des gènes BRCA1 et BRCA2 connues pour être associées à un risque plus élevé de cancer du sein, de l'ovaire, de la prostate et du pancréas.

23andMe a reçu la première autorisation de la FDA pour un test génétique direct au consommateur pour le risque de cancer en 2018 pour déclarer 3 variantes dans les gènes BRCA1 et BRCA2, principalement trouvés chez les personnes d'ascendance juive ashkénaze. Un grand nombre des 41 variantes BRCA ajoutées grâce à cette autorisation sont connues pour avoir un taux d'occurrence plus élevé dans les populations traditionnellement mal desservies par les tests génétiques, y compris les communautés afro-américaine et hispanique/latino. Il s'agit de la quatrième autorisation de la FDA pour les risques génétiques de cancer.

Outre l'autorisation 510(k), la FDA a également accordé à 23andMe le tout premier plan de contrôle des changements prédéterminés (PCCP), qui permet à l'entreprise d'ajouter à son rapport BRCA1/BRCA2 (Variantes sélectionnées) des variantes BRCA1 et BRCA2 validées supplémentaires et des informations sur les risques de cancer associés, sans examen supplémentaire préalable à la mise sur le marché. Le PCCP décrit les protocoles spécifiques et les critères d'acceptation que 23andMe a l'intention d'utiliser pour valider cliniquement et analytiquement les variantes BRCA1/BRCA2 éligibles. Le PCCP est conforme à la directive de la FDA intitulée "Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for Artificial Intelligence/Machine Learning Enabled Device Software Functions ?

Guidance" de la FDA, annoncée au printemps dernier. 23andMe publiera désormais des rapports sur 44 variantes des gènes BRCA1 et BRCA2 associées à un risque significativement plus élevé de cancer du sein et de l'ovaire chez les femmes, et de cancer du sein chez les hommes. Ces variantes peuvent également être associées à un risque accru de cancer de la prostate, de cancer du pancréas et potentiellement d'autres cancers.

En plus des trois variantes BRCA courantes chez les personnes d'origine juive ashkénaze, le rapport BRCA mis à jour de 23andMe inclura désormais les variantes représentant environ 30 à 40 % des variantes BRCA liées au cancer chez les personnes d'origine afro-américaine, européenne non ashkénaze et hispanique/latine, ainsi que les variantes trouvées chez les personnes d'origine est-asiatique et sud-asiatique. Les nouveaux clients et les clients actuels de 23andMe Health + Ancestry Service qui ont été génotypés sur la plateforme la plus récente de la société auront accès au rapport BRCA1/BRCA2 élargi (Variants sélectionnés) une fois qu'il aura été mis à jour. La société prévoit de publier cette mise à jour du rapport d'ici la fin de l'exercice 2024.

Comme pour certains autres rapports sur les risques génétiques pour la santé, les clients doivent expressément accepter de recevoir ces informations. Le rapport comprend également un module de formation pour s'assurer que les clients sont pleinement informés de ce qu'ils peuvent apprendre de ce rapport et de la manière d'utiliser les résultats. Le rapport 23andMe sur le risque génétique pour la santé BRCA1/BRCA2 (variantes sélectionnées) utilise les mêmes concepts d'information que ceux démontrés dans les études soumises à la FDA pour ses rapports sur le risque génétique pour la santé, qui se sont avérés avoir une compréhension globale de l'utilisateur de 90 % ou plus dans une étude de population démographiquement diversifiée.

23andMe a également fait l'objet d'une validation analytique rigoureuse afin de répondre aux exigences de la FDA concernant l'ajout de variantes au rapport BRCA1/BRCA2 (Variantes sélectionnées). Chaque variante testée a démontré une concordance de plus de 99 % avec le séquençage Sanger, et chaque variante testée a également démontré une reproductibilité de plus de 99 % lorsqu'elle a été testée dans différentes conditions de laboratoire. Grâce à cette autorisation, 23andMe reste le chef de file de l'accès des consommateurs aux informations génétiques et demeure la seule entreprise à pouvoir proposer des rapports sur les porteurs, les risques génétiques pour la santé, les risques de cancer et le métabolisme et la réponse aux médicaments, sans ordonnance.

Cette autorisation est la huitième autorisation préalable à la mise sur le marché accordée par la FDA à 23andMe pour son service de génome personnel multiplexé.