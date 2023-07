29Metals Limited a fourni une mise à jour concernant la récupération du cuivre Capricorn. Le plan de récupération par étapes du cuivre Capricorn a été décrit dans la mise à jour stratégique publiée sur la plateforme d'annonces de l'ASX le 23 mai 2023. 29Metals a indiqué que la récupération se déroule comme prévu, avec le redémarrage initial des opérations de la phase 1 en bonne voie pour le mois d'août 2023.

Les principales étapes franchies depuis la mise à jour stratégique de mai 2023 sont les suivantes : Traitement de l'eau pour l'exploitation minière et le traitement des minéraux - la préparation des bassins 3 et 4 pour la solution provisoire de traitement de l'eau est presque terminée. L'approvisionnement et l'installation des pompes et de l'infrastructure de tuyauterie sont bien avancés. Gestion de la qualité de l'eau et réduction du volume - de nouveaux évaporateurs mécaniques à haut rendement ont été livrés sur le site. L'installation et la mise en service sont prévues pour le début du mois d'août, une fois que les derniers composants électriques auront été livrés.

En outre, des évaporateurs mécaniques plus petits, précédemment mis hors service, ont été remis en service afin d'améliorer encore la capacité d'évaporation mécanique sur le site. L'engagement avec le régulateur concernant les autres stratégies de gestion de la qualité de l'eau et de réduction des volumes de 29Metals est constructif et continu. Les mines souterraines Mammoth et Greenstone sont maintenues en état de préparation opérationnelle en vue du redémarrage de la phase 1.

L'entreprise chargée de l'exploitation souterraine, Byrnecut Australia Pty Ltd, a commencé à remobiliser le personnel et les équipements. Installations de traitement des minerais - les dommages limités causés aux installations de traitement des minerais par les conditions météorologiques extrêmes, notamment le convoyeur d'alimentation en minerais grossiers, ont été réparés. L'entretien général de l'usine est en cours et un plan de redémarrage est en place.

Les premières activités de la phase 2 de la récupération se déroulent comme prévu en vue du redémarrage de la mine souterraine d'Esperanza Sud à la mi-H1 2024, la conception et la sélection de l'infrastructure de pompage et des infrastructures auxiliaires pour assécher l'ESS étant en grande partie terminées et en cours d'approvisionnement. Les coûts de reprise sont conformes au plan. Au fur et à mesure que la mise en œuvre de la récupération progresse, 29Metals continuera à évaluer les possibilités de réduire les coûts de récupération.

Parallèlement aux activités du plan de redressement, 29Metals continue de s'engager auprès de l'autorité de régulation concernant la prochaine levée (levée 2) du parc à résidus d'Esperanza (le " CPRE "). Le processus d'approbation de l'élévation proposée est en cours, 29Metals travaillant sur d'autres questions techniques soulevées par l'autorité de régulation. 29Metals continue d'étudier d'autres options de capacité de stockage de résidus à plus court terme afin d'atténuer les retards dans le processus d'approbation alors que le site est en transition vers une nouvelle installation de stockage de résidus prévue pour la durée de vie de la mine.