29Metals Limited est une société minière spécialisée dans le cuivre et les métaux précieux, qui possède des actifs de production et d'exploration en Australie et au Chili. Les principales activités de la société sont l'exploitation minière et la production de minerais, la vente de concentrés de minerais, ainsi que l'exploration et le développement miniers. Elle possède deux actifs productifs à longue durée de vie : Golden Grove en Australie occidentale (cuivre, zinc, or et argent) et Capricorn Copper dans le Queensland (cuivre et argent). Ses activités d'exploration près de la mine et dans la région, y compris le projet d'exploration Redhill situé dans le sud du Chili. La mine Golden Grove a un historique de découvertes avec des baux miniers couvrant plus de 129 kilomètres carrés (km2). La mine de cuivre Capricorn, qui couvre environ 1 858 km2 dans la ceinture de plis occidentaux très prometteuse de l'Inlier de Mount Isa. Le projet d'exploration Redhill comprend le projet Cutters Cove, situé autour de la mine de cuivre historique Cutters Cove et des zones d'intérêt environnantes. La société détient 100 % du projet d'exploration Redhill.

Secteur Sociétés minières intégrées