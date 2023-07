29Metals Limited est une société minière australienne spécialisée dans les métaux de base et les métaux précieux. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de métaux sous la forme de concentrés minéraux qui sont vendus à des sociétés de négoce de matières premières ou à des fonderies pour être raffinés et revendus comme produits métalliques raffinés pour une utilisation finale. La société possède un portefeuille d'intérêts en matière d'exploration, y compris des intérêts dans des concessions régionales entourant Capricorn Copper et Golden Grove, et un projet à Redhill situé au Chili. La mine Golden Grove est située dans la région du centre-ouest de l'Australie occidentale, à environ 450 kilomètres (km) au nord-est de Perth et 250 km à l'est de Geraldton. La mine Capricorn Copper est située à environ 120 km au nord de Mount Isa. Le Redhill a un potentiel pour le cuivre, l'argent et l'or.

Secteur Sociétés minières intégrées