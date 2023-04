2CRSi SA

' ERRATUM ' 2CRSi SA: Calendrier financier



11-Avr-2023 / 18:23 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse





Calendrier financier











Strasbourg (France), le 11 avril 2023 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, informe le marché de ses prochains rendez-vous financiers :

Lundi 2 mai 2023 : Chiffre d’affaires annuel 2021/2022, après bourse Jeudi 29 juin 2023 : Résultats annuels 2021/2022, après bourse Jeudi 31 août 2023 : Assemblée générale des actionnaires Jeudi 26 octobre 2023 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2022/2023, après bourse Mardi 19 décembre 2023 : Résultats du premier semestre 2022/2023, après bourse



À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth le 25 novembre 2022. Pour plus d’informatio ns : www.2crsi.com



Contacts 2CRSi

2CRSi

Joseph Gonnachon

Chief Marketing Officer

investors@2crsi.com

03 68 41 10 70 Actifin

Lucie Morlot Communication financière lucie.morlot@actifin.fr

01 80 18 26 33 Actifin

Mathias Jordan

Relations Presse financière mjordan@actifin.fr

01 56 88 11 26

Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : ERRATUM Calendrier financier