2CRSI : signe un partenariat avec go2cloud pour équiper ses data centers

Données financières EUR USD CA 2021 170 M 202 M - Résultat net 2021 0,15 M 0,18 M - Dette nette 2021 43,8 M 51,9 M - PER 2021 264x Rendement 2021 - Capitalisation 56,3 M 66,5 M - VE / CA 2021 0,59x VE / CA 2022 0,53x Nbr Employés 355 Flottant 39,7% Tendances analyse technique 2CRSI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 5,00 € Dernier Cours de Cloture 3,96 € Ecart / Objectif Haut 26,3% Ecart / Objectif Moyen 26,3% Ecart / Objectif Bas 26,3% Dirigeants Nom Titre Alain Wilmouth Chairman, President & Chief Executive Officer Hubert Mathis Operations Director Valérie Bouleau Chief Financial & Administrative Officer Jean-Louis Wilmouth Director Marie-Estelle Schang Director & Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) 2CRSI -20.80% 66 DELL TECHNOLOGIES INC. 35.01% 51 807 HP INC. 3.11% 29 104 GOERTEK INC. 89.16% 18 739 SEAGATE TECHNOLOGY PLC -4.34% 14 625 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY -30.20% 14 240