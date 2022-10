2CRSi SA: 2CRSi & Lamplighter Energy signent un Contrat d’Energie de long terme (PPA) pour le stockage et la production d’énergie renouvelable afin d’alimenter des data centers aux USA

2CRSi & Lamplighter Energy signent un Contrat d’Energie de long terme (PPA) pour le stockage et la production d’énergie renouvelable afin d’alimenter des data centers aux USA

100% d’énergie renouvelable pour opérer des data centres

Quantité d’énergie contractualisée 2.190 TWh

Fiabilité énergétique grâce à l'énergie solaire, au stockage sur batterie et à l'hydrogène « vert »

San Jose, Californie, USA, le 6 Octobre 2022 - 2CRSi (EPA: 2CRSI, ISIN code: FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance annonce la signature d’un Contrat d’énergie renouvelable (PPA) permet de garantir son approvisionnement en électricité « verte » et un prix stable permettant de développer des centres de données en Amérique du Nord.

En raison de la demande croissante de services HPC/Cloud Data Center, 2CRSi continue de développer son portefeuille de services et ses centres de données. Afin d’utiliser 100% d'énergie renouvelable propre et de stockage d'énergie sur site, 2CRSI a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans avec Lamplighter Energy Inc.

L'électricité proviendra initialement d'installations solaires, installées au sol, ainsi que de serres solaires photovoltaïques de Lamplighter, alors que le système de stockage d'énergie sera constitué de batteries et de production d’hydrogène vert.

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la vision de 2CRSi de concilier informatique et environnement d'éviter les pénuries et d'assurer une rentabilité économique et responsable. Il permet à 2CRSi de garantir ses services tout en bénéficiant d'un approvisionnement énergétique sécurisé 100% durable, au prix le plus bas.

Ce projet, construit en partenariat avec les communautés locales, apportera non seulement de l’investissement et des emplois dans une région rurale mais aussi un soutien direct à l'expansion du secteur agricole, traditionnellement orientés vers la production alimentaire.

« Cet accord vise à sécuriser le développement de nos activités de services et de data centres aux Etats Unis. Cette électricité produite de manière responsable est également bien moins onéreuse que le prix « marché » dans l'État de New York et sera donc très rentable pour tous les clients soucieux de réduire leurs OPEX. Ajouté à nos technologies qui permettent de diminuer la consommation des serveurs et des data centres, ce contrat fera de ce site l'un des plus économiques aux USA. », déclare Alain Wilmouth, PDG de 2CRSI Corporation.

Lamplighter, en coordination avec le fond « emPower Real Estate », garantit un équilibre entre la protection des terres agricoles et l'adoption d’énergies renouvelables par l’ajout de serres solaires photovoltaïques et de la production d’hydrogène vert.

« Cet investissement pris en charge avec « emPower Real Estate », reflète non seulement l'opportunité à court terme de contrôler l'inflation des prix, mais associée à une vision plus large sur la valeur inhérente et la demande de transition vers des sources d'énergie plus propres et d’hydrogène. », déclare André De Rosa, PDG de Lamplighter Energy

Avec un marché évoluant vers une demande client de Data Centres très haute densité électrique ainsi que de « refroidissement liquide », les services de 2CRSi visent à prendre une part plus importante dans les revenus du Groupe. Tout en élargissant son portefeuille de services, 2CRSI renouvelle son engagement à fournir des solutions bas carbones.

- FIN –

À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com

A propos de Lamplighter Energy Inc.

Lamplighter Energy Inc. develops and operates energy projects leading to the distribution of renewable energy, clean water, and green hydrogen. Having started in 2002 building wind power facilities in the Southwest United States and quickly expanded to an experienced team of project developers building renewable energy and water solutions throughout North America, Europe, and parts of Asia. Since inception, we’ve been involved in projects leading to the realization of over 2.4 Gigawatts of Wind, Solar, Thermal and Hydroelectric power systems.

A propos de emPower Real Estate

emPower Real Estate (www.empower-re.com) flagship US fund looks to provide its partners short-term security interests in projects located at the intersection of legacy agricultural land and technology. With a focus on contracted revenue streams, we are de-risking the deployment of capital into Agriculture, AgTech, Solar Energy and Green Hydrogen.

Contacts