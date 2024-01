2CRSi SA

2CRSi SA: 2CRSi annonce un contrat de 610 millions USD avec un opérateur américain de centres de données



30-Jan-2024 / 18:59 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse 2CRSi annonce un contrat de 610 millions USD avec un opérateur américain de centres de données Rouses Point (New York State), le 30 janvier 2024 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), le leader dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce la signature d’un contrat avec un opérateur Américain de centre de données. Une entreprise leader dans les centres de données opérant exclusivement avec des sources d’énergies renouvelables, a choisi les serveurs 2CRSi pour équiper ses 4 prochains centres de calcul, soit un engagement contractuel de $210 millions pour les 18 mois à venir. La construction de ces quatre nouveaux « datacenter » représente une étape clé pour l’avenir. Cet opérateur est engagé dans une démarche d’utilisation exclusive d’énergie propre. Il est indispensable pour lui de disposer des serveurs informatiques les plus performants mais également les plus frugaux, justement l’une des forces des produits développés et fabriqués par 2CRSi. En plus d’avoir une énergie décarbonée, ces sites utiliseront l’énergie thermique dégagée par les serveurs comme source de chaleur pour l’agriculture. Avec plus de 10 ans d’expérience en conception et fabrication de serveurs spécifiquement dédiés au refroidissement liquide, 2CRSi permet aujourd’hui d’avoir des centres de données avec des bilans carbone « positifs ». Le développement des centres de données de ce client, soutenu par les mesures fiscales de la loi américaine « IRA » (inflation reduction act), ne se limite pas à ces quatre sites en cours de construction. Avec une feuille de route jusqu’en 2030, c’est plus de 30 sites, pour un total de plus de 1700MW qui seront installés dans plus de 20 états américains. C’est pourquoi le contrat porte également sur un deuxième engagement ferme de commander 400MUSD supplémentaires sur les quatre années à venir, soit un total contractuel de 610MUSD « Même sans les incitations fiscales américaines, ce type de projet est possible en Europe. Les besoins en centre de données vont exploser avec la généralisation de l’usage de l’intelligence artificielle, et bientôt celle de la robotique. L’utilisation de chaleur additionnelle dans l’agriculture peut permettre de généraliser les cultures verticalisées maraichères voir céréalières. Produire plus, en consommant moins. C’est l’aventure que nous souhaiterions proposer également aux agriculteurs Européens qui souhaitent bénéficier de la même association : énergie décarbonée, centre de données, agriculture verticale et rentabilité. » explique Alain WILMOUTH, co-fondateur de 2CRSi. Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2022-2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 184 millions d’euros. Le Groupe commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre 2022. Pour plus d’informations : 2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Jean-Philippe LLOBERA Responsable Communication investors@2crsi.com +33 3 68 41 10 70 Actifin Stéphane Ruiz Communication financière sruiz@seitosei-actifin.com +33 1 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze Relations Presse financière michael.scholze@seitosei-actifin.com +33 1 56 88 11 14 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2CRSi annonce un contrat de 610 million USD avec un opérateur Américain de centre de données VF