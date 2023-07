2CRSi SA

18-Juil-2023 / 19:45 CET/CEST

Communiquéde presse 2CRSi finalise la cession de sa branche « distribution » Une situation financière renforcée pour 2CRSi Strasbourg (France), le 18 juillet 2023 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce aujourd’hui la finalisation de la cession de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited à une filiale de Source Code, LLC (basée à Norwood, MA, USA), opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques. Cette dernière étape est parfaitement alignée avec le calendrier présenté dans le communiqué du 16 juin 2023. Une partie du prix a été payé en numéraire. Une somme complémentaire sera payée après la fin des vérifications contractuelles, toujours en cours. Comme annoncé, le produit de la cession a été affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres de 2CRSi. La dette financière consolidée a ainsi été sensiblement réduite, passant de 54,6 M€ (hors IFRS16) fin février 2023 à moins de 17 M€ (hors IFRS16). Ce désendettement intègre en particulier le remboursement du prêt d’acquisition lié à Boston Limited, souscrit en novembre 2019 d’un solde de 9 millions d’Euros. Cette vente conduit également à l’extinction de la dette financière liée à l’option d’achat des 30% de parts restantes des actionnaires minoritaires de Boston Ltd, pour un total de 13 M€, montant incluant également l’ensemble des compléments de prix prévus depuis l’acquisition en 2019. Enfin, une partie du produit de la cession sera utilisée pour distribuer un dividende exceptionnel de 0,20€ par action ordinaire, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 31 Août 2023. La cession de cette activité « distribution » constitue une étape majeure pour 2CRSi dans le recentrage sur son cœur de métier historique, la conception et la fabrication de serveurs. Le Groupe détaillera prochainement sa nouvelle feuille de route tenant compte de son nouveau périmètre. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Philippe Steinmetz Directeur Financier Groupe investors@2crsi.com 03684110 70 Actifin Lucie Morlot Communication financière lucie.morlot@actifin.fr +33 (0)1 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze RelationsPressefinancière michael.scholze@actifin.fr +33 (0)156881114 Fichier PDF dépôt réglementaire



