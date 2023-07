2CRSi SA

2CRSi SA: 2CRSi obtient une subvention de 1 M€ dans le cadre du plan « France 2030 »



20-Juil-2023 / 18:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse 2CRSi obtient une subvention de 1 M€ dans le cadre du plan « France 2030 » Une reconnaissance de l’expertise de 2CRSi au service des futures applications de l’IA embarquée Strasbourg (France), le 20 juillet 2023 - 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce l’obtention d’une subvention de 1 M€ auprès de la BPI dans le cadre de l’appel à projet « Maturation technologique et démonstration de solutions d’intelligence artificielle embarquée » de France 2030. Ce soutien matérialise la volonté de l’Etat français de soutenir des acteurs technologiques de pointe avec pour objectifs la maîtrise des technologies numériques souveraines et sûre et le faire valoir de la stratégie nationale dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette subvention d’un montant total de 2,6 M€ s’inscrit dans le cadre d’un projet collaboratif dans lequel 2CRSi a pour vocation de développer un système "embarqué" modulaire, destiné à déployer des applications critiques utilisant l'intelligence artificielle en "Edge Computing". « Ce projet ouvre des perspectives sans précédent en mettant la proximité au cœur des réseaux informatiques grâce à des applications d'IA fonctionnant en temps réel sur des systèmes embarqués », commente Alain WILMOUTH, co-fondateurde2CRSi. En effet, alors que les IA génératives (comme l'américain Open AI (avec ChatGPT) ou le français IMKI) peuvent fonctionner à distance sans contrainte de temps de réponse, les applications embarquées nécessitent des réponses rapides et efficaces, ce qui ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Le développement de ce système modulaire est le résultat d'une collaboration étroite entre des industriels français de toutes tailles, soulignant ainsi l'importance de la coopération et de l'innovation au sein du secteur technologique français. Le soutien financier de l'État français démontre également l'engagement envers la souveraineté technologique et la volonté de stimuler la "France de l'Intelligence Artificielle". « C’est une reconnaissance importante du potentiel de 2CRSi, ainsi que de la valeur stratégique de ce projet pour la France. Non seulement ce projet est prometteur pour l'avenir de l'IA en France, mais il va également créer des emplois durables à haute valeur ajoutée, participant ainsi au dynamisme de l'économie et à l'évolution du secteur technologique du pays » conclut Alain WILMOUTH. Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg en 2005, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur le marché régulé Euronext Growth le 25 novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Jean-Philippe LLOBERA Responsable Communication investors@2crsi.com 03684110 70 Actifin Lucie Morlot Communication financière lucie.morlot@actifin.fr +33 (0)1 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze RelationsPressefinancière michael.scholze@actifin.fr +33 (0)156881114 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2CRSi obtient une subvention de 1 M€ dans le cadre du plan « France 2030 »