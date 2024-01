2CRSi SA: 2CRSi réalise des livraisons records de serveurs dédiés à l’IA en janvier 2024

2CRSi SA

Strasbourg (France), le 18 janvier 2024 - 2CRSi (ISIN: FR0013341781), le leader dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce des ventes et des livraisons records de serveurs spécialisés pour l’Intelligence Artificielle.

Comme annoncé à l’automne 2023, 2CRSi a mis en en production des solutions, telles que le Godì 1.8SR-NV8, intégrant les composants de NVIDIA spécialisé pour l’Intelligence Artificielle. Depuis cette annonce, la demande a largement dépassé cette production. Grâce à l’aide d’autres fabricants, comme Asus Computers et Giga Computing, 2CRSi peut enfin livrer les produits commandés.



C’est ainsi qu’un grand nombre de serveurs, représentants plus de 90 millions d’USD (au prix catalogue) ont été ou devraient être livrés durant le seul mois de janvier 2024 !



Les clients sont répartis sur trois zones géographiques : les Etats-Unis, l’Europe et Singapour.



Pour rappel, 2CRSi présentera à 11H00, le 31 janvier 2024, à la Maison de l’Alsace, avenue des Champs Elysées, ses objectifs et sa stratégie pour les mois et les années à venir.





À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2022-2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 184 millions d’euros. Le Groupe commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com

Contacts 2CRSi

2CRSi

Jean-Philippe LLOBERA

Responsable Communication

investors@2crsi.com

03 68 41 10 70 Actifin

Stéphane Ruiz

Communication financière sruiz@actifin.fr

01 80 18 26 33 Actifin

Michael Scholze

Relations Presse financière michael.scholze @actifin.fr

01 56 88 11 14

