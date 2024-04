2CRSi SA

2CRSi s'ouvre à un marché de plus 300 millions de CAD pour du "Réuse" énergétique Montréal (Québec) le 22 avril 2024 - 2CRSi Canada, leader dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques à haute performance, déploie un ensemble de serveurs Edge-Computing, dans des édifices accueillants du public pour réutiliser la chaleur gâchée en remplacement de chauffages aux énergies fossiles. Depuis 2015, 2CRSi travaille à concevoir des solutions innovantes pour réutiliser l'énergie gaspillée en chaleur par les serveurs informatiques. Cette recherche et développement est au centre des enjeux d'intégration et de déploiement des intelligences artificielles en datacenter, où des composants générant beaucoup de chaleur sont nécessaires pour fournir la puissance de calcul requise. Les équipes de 2CRSi viennent de déployer, au Québec, sa solution « EDGE » dont la chaleur est réutilisée pour chauffer un bâtiment public durant l’hiver, mais dont le fonctionnement est aussi prévu pour l’été. La technologie informatique du « Edge Computing » permet de décentraliser le traitement des données sur des petits sites, optimisant ainsi la communication dans des zones où la bande passante est restreinte. Les systèmes de refroidissement de cette installation sont reliés au système de chauffage qui utilisait auparavant des combustibles fossiles tels que le gaz ou le fioul. Désormais, la chaleur produite par ce centre de calcul contribue à chauffer ces lieux. La solution 2CRSi est alimentée par de l'électricité ayant un impact carbone très faible. Avec son partenaire local, c'est l'accès à un nouveau marché de plus de 300 millions de dollars canadiens qui vient de débuter pour 2CRSI au Québec. Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2022-2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 184 millions d’euros. Le Groupe commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Jean-Philippe LLOBERA Responsable Communication investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Seitosei.Actifin Foucauld Charavay Communication financière foucauld.charavay@seitosei-actifin.comFoucauld.charavay@seitosei-actifin.com 01 80 18 26 33 Seitosei.Actifin Michael Scholze Relations Presse financière michael.scholze@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 14 Fichier PDF dépôt réglementaire



