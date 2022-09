2CRSi SA

2CRSi SA: 2CRSi sélectionné par l’UE et la France pour des projets de souveraineté numérique



28-Sep-2022 / 18:25 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



2CRSi sélectionné par l’UE et la France

pour des projets de souveraineté numérique Strasbourg (France), 28 septembre 2022 - 2CRSi (EPA: 2CRSI, ISIN code: FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce avoir été sélectionné par l’UE et la France, dans le cadre des projets PILOT et ReNESENS (‘renaissance’) pour lesquels le Groupe percevra des subventions d’un montant total de plus de 1,5 millions d’euros. Le premier projet, PILOT, commandité par l’Union Européenne, consiste à concevoir, développer, fabriquer et valider le premier système pilote « exascale » opérationnel 100% européen pour le calcul haute performance (HPC) et l’apprentissage automatique et intelligence artificielle. Basé sur une architecture RISC-V et des serveurs ultra-denses refroidis par immersion liquide à très forte efficacité énergétique, le système doit concrétiser les développements européens en vue d’établir une véritable souveraineté numérique sur son territoire. Sélectionné en janvier 2021[1] au sein d’un consortium de 20 participants au projet, 2CRSi avait en charge de travailler sur les solutions d’accélération de calcul et l’intégration du système dans les bacs à immersion. A ce titre, le Groupe s’était déjà vu octroyer en janvier 2021 une première tranche de subvention d’un montant de 2,4 millions d’euros versée sur 3 années. Pour ce même projet, 2CRSi reçoit aujourd’hui un soutien complémentaire de l’Union Européenne d’un montant total de 0,9 million d’euros (sous la forme d’une subvention de 521 000 euros et d’avances remboursables de 347 000 euros). Financé par l’Etat français et mené par un conglomérat d’entreprises françaises, le projet ReNESENS, quant à lui, a pour but de concevoir une solution informatique complète (matérielle et logicielle) visant à optimiser significativement les performances et le coût des réseaux et du stockage. Nouvelle manifestation de la place prise par sa capacité d’innovation au sein d’un écosystème de sociétés de haute technologie, en première ligne de l’indépendance numérique française et européenne, 2CRSi œuvrera à l’intégration d’une puce de type DPU (fournie par Kalray), avec une solution de virtualisation (par Vates) et une couche de SDN (Software Defined Network, par Clever Cloud). D’une durée de 3 ans, le démarrage du projet aura lieu en janvier 2022. Dans ce contexte, 2CRSi percevra un versement de 0,7 millions d’euros, principalement sous forme d’une subvention (0,5 M€). Au total, ce n’est pas moins de 1,5 millions d’euros dont pourra bénéficier 2CRSi dans le cadre de ces 2 projets hautement symboliques de l’enjeu prioritaire qu’est le numérique pour la France et l’Union Européenne. - FIN – Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022/2023 le 20 octobre 2022. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 11 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 [1] Voir notre communiqué de presse du 29 janvier 2021 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2CRSi SA: 2CRSi sélectionné par l’UE et la France pour des projets de souveraineté numérique