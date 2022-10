2CRSi SA

2CRSi sélectionné par un acteur majeur de la Défense Européenne pour leur nouveau Cluster HPC Strasbourg (France), 19 octobre 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce un nouveau contrat HPC pour la fourniture matériel et logiciel, auprès d’un acteur majeur de la Défense Européenne. Cette nouvelle commande porte, comme pour le contrat historique annoncé en début d’année, pour la fourniture d’un nouveau cluster de calculs. Ce client, expert mondial en maîtrise d’œuvre industrielle, conception et intégration de systèmes de combat a choisi 2CRSi pour concevoir, fabriquer, déployer leur solution de calculs hautes performances (« High Performance Computing » en anglais ou « HPC »). Le secteur de la Défense est devenu le plus important en termes de contrat en cours, au sein du groupe CRSI, avec un CA attendu sur les 52 prochains mois de plus de 80 millions d’euros. Ce nouvel accord, remporté face aux acteurs traditionnels du secteur, confirme la valeur ajoutée et l’excellence des solutions 2CRSi, ainsi que l’affirmation de souveraineté des Etats et des industriels Européens de la Défense dans leurs choix technologiques. La livraison de cette commande sera réalisée intégralement sur l’exercice s’achevant fin février 2023, et elle augure le début d’une collaboration plus étroite entre les deux groupes. « Avec des usines, des équipes et des filiales dans six pays européens (France, Allemagne, Royaume Uni, Suisse, Belgique et Pays-Bas), le Groupe 2CRSi défend la souveraineté des Etats par un modèle « think global, act local ». En plus d’être une source importante de revenus, notre réussite commerciale et technique dans l’industrie de la Défense, c’est l’engagement de conserver les compétences technologiques au sein de 2CRSi », déclare Alain Wilmouth, Président et Directeur Général de 2CRSi. - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 11 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



