2CRSi SA: 2CRSi signe un contrat de plus de 2M$ avec son Godì 1.8 SR-NV8

avec son Godì 1.8 SR-NV8 Strasbourg (France), 23 novembre 2023 - 2CRSi, concepteur et fabricant de serveurs informatiques à haute performance et à faible consommation d'énergie, annonce la signature d'un contrat d'une valeur de 2 millions de dollars avec l'une des entreprises d'IA les plus prometteuses des États-Unis. Un mois après le lancement de la dernière plateforme GPU de 2CRSi dédiée aux charges de travail d’IA intensive, les ventes se multiplient. Portées par le succès de la plateforme NVIDIA SXM5 H100, les ventes du Godì 1.8SR-NV8 devraient générer des revenus significatifs pour le Groupe 2CRSi sur les mois à venir. L'une des startups américaines les plus prometteuses dans le domaine de l'IA, spécialisée dans les applications de conversion de texte en audio de haute qualité, a choisi 2CRSi pour construire et déployer des serveurs Godì 1.8SR-NV8 pour le premier trimestre 2024. Ce déploiement aidera leur équipe de développeurs à tirer parti de la dernière technologie de NVIDIA pour entraîner leur modèle d'algorithme propriétaire, améliorant ainsi leur service pour les années à venir. Le besoin et l'intérêt pour le Godì 1.8SR-NV8 étaient tels que le client a récemment augmenté la quantité de sa commande, atteignant plus de 2 millions de dollars. La première livraison est fixée à fin Q1 2024. « De mon point de vue, cette commande présente deux aspects remarquables. Tout d'abord, cela confirme, une fois de plus, notre décision de nous concentrer sur les solutions de calcul pour l'IA à haute performance, dans un segment de marché HPC où nous sommes clairement l'un des leaders technologiques. Deuxièmement, je suis également très fier que nos produits de pointe en IA contribuent, à chaque instant, à effacer les difficultés de lecture pour les milliers d'utilisateurs de cette application", déclare Alain Wilmouth, fondateur et PDG de 2CRSi. A propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre 2022. Pour plus d'informations : 2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Jean-Philippe Llobera Responsable Communication investors@2crsi.com +33 3684110 60 Actifin Stéphane Ruiz Communication financière sruiz@actifin.fr +33 1 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze Financial press relations mscholze@actifin.fr +33 156881114 Fichier PDF dépôt réglementaire



