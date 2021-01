2CRSi SA

2CRSi SA: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020



07-Jan-2021 / 18:35 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

au 31 décembre 2020 Strasbourg (France), le 7 janvier 2021 - 2CRSi (Euronext Paris) annonce qu'au titre du contrat de liquidité confié par la Société 2CRSi à Portzamparc - BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 : 13 779 titres 2CRSi,

90 303,25 euros. Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de : Achats 187 795 titres 702 708,01 euros 462 transactions Ventes 193 295 titres 724 484,19 euros 453 transactions Il est rappelé qu'au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 19 269 titres 2CRSi,

68 527,07 euros. - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance et éco-responsables. Sur l'exercice 2019/20, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 141 M?. Le Groupe compte aujourd'hui environ 350 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur Euronext Paris (ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com. Contacts 2CRSi Marie de Lauzon Directrice générale déléguée investors@2crsi.com +33 3 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr +33 1 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations presse financière jjullia@actifin.fr +33 1 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



