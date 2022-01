2CRSi SA

2CRSi SA: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021



06-Jan-2022 / 17:58 CET/CEST

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021 Strasbourg (France), le 6 janvier 2022 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce qu'au titre du contrat de liquidité confié par la Société 2CRSi à Portzamparc - BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 : 15 844 titres 2CRSi

77 836,63 euros Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de : Achats 87 425 titres 385 492,75 ? 319 transactions Ventes 88 456 titres 393 610,46 ? 322 transactions Il est rappelé qu'au 30 juin 2021, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité : 16 875 titres 2CRSi,

69 718,92 euros. ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2021 3 850 3520,02 01/07/2021 2 800 3352 02/07/2021 2 401 1660,14 02/07/2021 5 1514 6414,06 05/07/2021 1 300 1272 05/07/2021 2 600 2604 06/07/2021 5 1201 5068,34 06/07/2021 1 1 4,33 08/07/2021 6 1800 7632 07/07/2021 7 2100 9447,06 09/07/2021 3 313 1299,64 08/07/2021 2 500 2221 12/07/2021 2 600 2484 09/07/2021 3 395 1674,6 13/07/2021 6 1800 7169,94 13/07/2021 3 900 3735 14/07/2021 2 301 1143,8 16/07/2021 5 1500 5970 15/07/2021 1 15 57,9 20/07/2021 1 300 1167 19/07/2021 7 1850 7284,75 21/07/2021 1 300 1179 21/07/2021 2 231 889,42 22/07/2021 1 300 1182 26/07/2021 2 401 1604,08 23/07/2021 4 1200 4800 27/07/2021 7 1728 7033,82 26/07/2021 4 1201 4948,12 30/07/2021 2 401 1612,02 27/07/2021 1 1 4,18 02/08/2021 1 10 40,95 28/07/2021 2 800 3264 03/08/2021 2 401 1668,2 29/07/2021 1 400 1624 04/08/2021 2 800 3440 30/07/2021 2 28 114,72 05/08/2021 3 805 3453,29 02/08/2021 1 400 1648 06/08/2021 2 800 3360 03/08/2021 7 2201 9318,15 11/08/2021 1 400 1712 04/08/2021 1 300 1305 13/08/2021 1 1 4,24 06/08/2021 2 183 786,9 16/08/2021 1 240 1022,4 09/08/2021 4 1344 5710,12 17/08/2021 1 400 1696 10/08/2021 1 400 1736 18/08/2021 1 78 329,55 12/08/2021 1 50 212,5 19/08/2021 4 1500 6246 13/08/2021 1 1 4,24 20/08/2021 1 1 4,17 18/08/2021 1 3 12,84 24/08/2021 1 25 107 19/08/2021 2 2 8,42 25/08/2021 2 800 3456 20/08/2021 2 348 1461,57 26/08/2021 4 1101 4694,33 23/08/2021 2 800 3392 27/08/2021 2 800 3312 24/08/2021 2 600 2604 31/08/2021 1 100 428 26/08/2021 1 1 4,33 01/09/2021 4 1069 4545,28 27/08/2021 3 676 2854,21 02/09/2021 9 2500 11106 30/08/2021 5 1425 6003,81 03/09/2021 5 1500 6588 31/08/2021 2 450 1944 07/09/2021 4 1201 5364,51 01/09/2021 5 1300 5706,48 08/09/2021 4 602 2636,82 02/09/2021 5 1256 5747,96 09/09/2021 2 800 3472 06/09/2021 2 800 3584 10/09/2021 1 400 1752 07/09/2021 3 801 3616,52 13/09/2021 3 1700 7637,93 08/09/2021 2 2 8,93 14/09/2021 3 764 3394,91 09/09/2021 2 475 2090 15/09/2021 2 500 2264 10/09/2021 5 1700 7534,06 16/09/2021 2 600 2716,02 13/09/2021 4 1400 6323,94 17/09/2021 2 410 1829,01 14/09/2021 2 800 3616 20/09/2021 6 2000 8656 16/09/2021 1 400 1824 21/09/2021 3 900 3750,03 20/09/2021 2 450 1980 22/09/2021 5 1112 4635,15 21/09/2021 1 400 1704 23/09/2021 3 618 2559,57 22/09/2021 1 81 345,06 24/09/2021 2 600 2472 23/09/2021 1 400 1696 27/09/2021 2 400 1630 27/09/2021 1 21 86,52 28/09/2021 2 600 2412 29/09/2021 2 800 3264 30/09/2021 4 761 3096,89 30/09/2021 1 400 1640 01/10/2021 5 1500 5880 01/10/2021 4 1117 4483,86 04/10/2021 5 1500 5904 05/10/2021 4 1001 3951,95 05/10/2021 3 601 2331,94 07/10/2021 4 714 2800,02 06/10/2021 3 900 3492 08/10/2021 8 2303 9311,26 07/10/2021 1 1 3,9 11/10/2021 1 1 4,07 11/10/2021 2 301 1213,06 12/10/2021 3 601 2437,06 12/10/2021 1 1 4,04 13/10/2021 1 1 4,08 13/10/2021 2 301 1216,07 14/10/2021 1 1 4,07 14/10/2021 2 301 1210,08 18/10/2021 2 615 2484,6 18/10/2021 1 400 1600 19/10/2021 2 800 3248 19/10/2021 2 506 2020,81 20/10/2021 3 1200 4848 20/10/2021 1 366 1442,04 21/10/2021 8 2500 10554 22/10/2021 1 400 1760 22/10/2021 3 825 3646,01 25/10/2021 4 1500 6378 25/10/2021 1 382 1665,52 27/10/2021 2 499 2173,64 26/10/2021 5 1529 6571,64 28/10/2021 4 801 3492,36 27/10/2021 4 1159 5098,79 29/10/2021 4 851 3662,28 28/10/2021 2 401 1772,38 01/11/2021 3 1200 4988,04 01/11/2021 3 900 3804,03 02/11/2021 1 1 4,28 02/11/2021 3 601 2590,25 03/11/2021 1 1 4,45 03/11/2021 15 4201 19381,31 04/11/2021 1 300 1434 04/11/2021 7 1810 8826,47 05/11/2021 6 2450 12033,91 05/11/2021 6 1200 6042 08/11/2021 2 800 4064 08/11/2021 4 1400 7208,04 09/11/2021 8 2320 11548,5 09/11/2021 2 400 2050 10/11/2021 6 1901 9344,94 10/11/2021 2 301 1489,95 11/11/2021 2 418 2055,85 11/11/2021 2 402 1985,96 12/11/2021 3 1200 5856 15/11/2021 3 1200 5856 16/11/2021 2 410 1984,81 18/11/2021 1 20 97,2 17/11/2021 1 361 1754,46 22/11/2021 7 2261 10148,27 18/11/2021 6 2100 9930,06 23/11/2021 2 400 1765 19/11/2021 3 750 3381,75 24/11/2021 7 2500 11042 22/11/2021 5 1168 5124,25 25/11/2021 4 1600 7144 23/11/2021 4 1500 6516 26/11/2021 5 1510 6665,9 25/11/2021 2 700 3062,01 29/11/2021 5 1500 6570 26/11/2021 6 2100 9030 30/11/2021 4 1500 6684 29/11/2021 2 600 2568 01/12/2021 5 1500 7071 30/11/2021 1 400 1744 06/12/2021 7 2200 10780 02/12/2021 5 1900 8861,98 07/12/2021 3 1200 5928 03/12/2021 7 2400 10968 08/12/2021 2 401 1964,9 06/12/2021 1 300 1446 09/12/2021 5 2000 9744 07/12/2021 4 1400 6839 14/12/2021 6 2100 9954 08/12/2021 2 401 1940,88 15/12/2021 3 330 1587,17 09/12/2021 4 985 4728 16/12/2021 1 400 1920 10/12/2021 4 863 4127,47 17/12/2021 1 400 1880 13/12/2021 7 2201 10316,31 20/12/2021 3 601 2794,59 15/12/2021 3 801 3796,82 21/12/2021 3 601 2854,75 16/12/2021 3 805 3783,34 22/12/2021 1 1 4,66 17/12/2021 2 513 2374,57 23/12/2021 9 2601 12866,89 20/12/2021 4 901 4060,54 24/12/2021 2 301 1505 21/12/2021 2 301 1393,75 28/12/2021 2 450 2214,99 22/12/2021 2 42 195,72 29/12/2021 2 51 248,82 23/12/2021 1 1 4,93 30/12/2021 3 553 2649,37 24/12/2021 1 1 5 31/12/2021 1 400 1928 27/12/2021 3 1100 5452,04 28/12/2021 3 808 3911,2 29/12/2021 3 801 3844,8 30/12/2021 1 1 4,75 - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 389 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directrice Générale Déléguée investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



