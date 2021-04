2CRSi SA: Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020/2021 : 163,8 M?. Correctif des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020.

2CRSi SA

Communiqué de presse Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020/2021 : 163,8 M? Une croissance de +16,1% par rapport à 2019/20 pro forma

Poursuite de la diversification des activités

Un deuxième semestre dynamique Correctif des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020 Strasbourg (France), le 29 avril 2021 - 2CRSi (code ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, publie son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2020/21 (du 1er mars 2020 au 28 février 2021) et apporte un correctif aux comptes consolidés de l'exercice 2019/20.

A titre de rappel, l'exercice 2019/20 a été marqué par l'acquisition du groupe Boston Limited et avait une durée exceptionnelle de 14 mois, du 1er janvier 2019 au 29 février 2020. Par conséquent, à des fins de comparabilité, le chiffre d'affaires 2019/20 ci-dessous est présenté sur une base pro forma[1] 12 mois, du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021 Données IFRS

En M? 2020/2021 2019/2020 2CRSi

(périmètre histo.) Boston Limited 2CRSi (conso.) 2CRSi

14 mois[2]

(conso.) 2CRSi

12 mois pro forma1 (conso.) Variation

vs. pro forma Chiffre d'affaires 54,8 109,0 163,8 77,0 141,1 +16,1% Note : données 2020/21 non auditées. Incluant la contribution du périmètre historique 2CRSi de 54,8 M? et de Boston Limited à hauteur de 109,0 M?, le chiffre d'affaires consolidé de 2CRSi atteint sur l'ensemble de l'exercice 2020/21 163,8 M?, soit une progression de +16,1% par rapport à l'exercice 2019/20 pro forma. Cette performance est en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires révisé suite au changement de situation du client Blade[3]. Poursuite de la diversification des activités Le Groupe confirme la tendance d'élargissement et de diversification de sa base de clients : Le premier client du Groupe représente 10% du chiffre d'affaires sur l'exercice, contre 13% au 1 er semestre 2020/21 ;

Le top 10 des clients du Groupe pèse 41% du chiffre d'affaires sur l'exercice, contre 49% au 1 er semestre 2020/21. Une année de croissance, renforcée par un second semestre dynamique Grâce à la diversification du portefeuille de clients, le second semestre a vu des succès commerciaux majeurs avec de nouveaux clients dans le cloud, le secteur bancaire, les services de HPC (high performance computing) ou les crypto-monnaies, tandis que le Groupe a également poursuivi ses activités avec ses clients historiques comme OVHcloud. En outre, l'activité de distribution à valeur ajoutée issue de l'acquisition de Boston Limited participe aussi à la croissance sur l'exercice alors qu'une grande partie de ses clients a été affectée par le contexte sanitaire. « L'année 2020 a été un défi pour l'ensemble de l'économie. Dans ce contexte troublé et grâce à la mobilisation de nos équipes, nous parvenons à dégager une croissance solide de notre chiffre d'affaires de plus de 16% ; celle-ci est portée par une bonne dynamique commerciale sur le second semestre avec la signature de plusieurs contrats significatifs. C'est une démonstration de la pertinence de notre stratégie », déclare Marie de Lauzon, Directrice Générale Déléguée de 2CRSi. Point sur la situation de Blade3 Dans le cadre de la mise en procédure de redressement judiciaire de Blade SAS, 2CRSi, toujours propriétaire des matériels des contrats en cours avec Blade, a conclu des accords avec les deux derniers candidats à la reprise. La décision du Tribunal de commerce de Paris concernant cette reprise est attendue vendredi 30 avril 2021. Point sur la pénurie de composants électroniques Les premiers mois de l'année 2021 restent marqués par la pénurie mondiale de composants électroniques. Alors que celle-ci affectait plus spécifiquement les alimentations, les modules de mémoire et les cartes graphiques, elle s'est étendue en 2021 à l'ensemble des produits liés au stockage des données (contrôleurs, disques durs, flash) ainsi qu'aux processeurs. 2CRSi dispose à court terme d'un niveau de stock suffisant pour livrer les commandes de ses clients et pour faire face à l'allongement des délais d'approvisionnement. La croissance du Groupe pourrait toutefois être affectée si la pénurie devait se prolonger à moyen terme. Enfin, cette pénurie des composants étant mondiale et généralisée, les hausses de coûts associées ont pu à ce jour être répercutées sur les prix de vente. Correctif des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020 Dans le cadre de la préparation de ses comptes annuels au 28 février 2021, la société a constaté que les charges opérationnelles de l'exercice 2019/20 ont été sous-évaluées de 2,8 M? suite à la comptabilisation erronée d'un avoir à recevoir. Cette erreur a conduit à une surévaluation de l'EBITDA consolidé de 2,8 M? et du résultat net consolidé part du Groupe de 2,1 M? dans les comptes de l'exercice clos au 29 février 2020. Cette erreur donne lieu à une correction de -2,8 M? de l'EBITDA et de -2,1M? du résultat consolidé de l'exercice clos le 29 février 2020. Les bilans consolidés aux 29/02/2020 et 31/08/2020 sont également modifiés. La correction n'a pas en revanche d'impact sur le résultat des comptes consolidés semestriels au 31 août 2020. Un compte de résultat et un bilan corrigés sont disponibles en annexe du présent communiqué. Intégrant pour la première fois la consolidation de Boston Limited, les travaux de clôture au titre de l'exercice 2019/20 avaient été également contraints par les conséquences directes de la crise sanitaire et du premier confinement. Depuis lors, 2CRSi a renforcé ses fonctions financières, en France et au Royaume-Uni, et initié un plan d'amélioration et d'adaptation des process à la situation actuelle. Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020/21 le 31 mai 2021 après bourse. - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 164 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Compte de résultat Compte de résultat simplifié En millions d'euros - Normes IFRS 2019/2020 14 mois 2019/2020 12 mois pro forma* publié correct° corrigé publié correct° corrigé Chiffre d'affaires 77,0 - 77,0 141,1 - 141,1 Autres prod. opérationnels courants 1,7 1,7 0,9 0,9 Produit des activités ordinaires 78,6 - 78,6 141,8 - 141,8 Achats consommés (57,1) -2,8 (59,9) (109,0) -2,8 (111,8) Charges externes (8,2) (8,2) (11,7) (11,7) Charges de personnel (12,4) (12,4) (16,8) (16,8) Impôts et taxes (0,6) (0,6) (0,6) (0,6) EBITDA 0,4 -2,8 (2,4) 3,8 -2,8 1 Taux de marge d'EBITDA 0,5% -3% 2,7% 0,7% Autres produits et charges opérationnels courants (0,6) (0,6) (0,6) (0,6) Dot. nettes aux amort. et prov° (5,1) (5,1) (4,8) (4,8) Résultat opérationnel courant (5,3) -2,8 (8,1) (1,6) -2,8 (4,4) Résultat opérationnel (5,5) -2,8 (8,3) (1,7) -2,8 (4,5) Résultat financier 0,6 0,6 0,9 0,9 Résultat net consolidé (4,5) -2,1 (6,6) (0,6) -2,1 (2,7) Résultat net consolidé pdg (4,3) -2,1 (6,4) (0,8) -2,1 (2,9) * Le compte de résultat pro forma sur 12 mois du 1er mars 2019 au 29 février 2020 a été établi : Sur la base des comptes consolidés du groupe historique 2CRSi sur la période de 14 mois desquels ont été déduits les comptes consolidés établis sur la période du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019 sur le même périmètre.

En additionnant le compte de résultat consolidé du groupe Boston Ltd pour la période du 1 er mars 2019 au 29 février 2020, en considérant que les ajustements de juste valeur déterminés au 18/11/2019 auraient été identiques au 1 er mars 2019 (sans prise en compte sur 12 mois de l'amortissement de la relation clientèle et de la charge financière de désactualisation de la dette liée au put). Bilan Bilan consolidé simplifié En millions d'euros - Normes IFRS 29 février 2020 31 août 2020 publié correct° corrigé publié correct° corrigé Goodwill 7,1 7,1 6,7 6,7 Immobilisations incorporelles 15,8 15,8 15,5 15,5 Immobilisations corporelles 23,6 23,6 22,1 22,1 Créances financières non-courantes 10,9 10,9 15,1 15,1 Autres actifs non courants 4,0 0,7 4,7 4,7 0,7 5,4 Total actifs non courants 61,4 0,7 62,1 64,1 0,7 64,8 Stocks 34,5 34,5 38,9 38,9 Clients 21,8 21,8 22,7 22,7 Autres actifs courants 17,8 -2,8 15,0 11,4 -2,8 8,6 Créances financières courantes 11,8 11,8 11,6 11,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10,2 10,2 5,3 5,3 Total actifs courants 96,1 -2,8 93,3 89,9 -2,8 87,1 TOTAL DE L'ACTIF 157,5 -2,1 155,4 153,9 -2,1 151,8 Capitaux propres Groupe 47,2 -2,1 45,1 43,5 -2,1 41,4 Intérêts minoritaires (0,1) (0,1) (0,2) (0,2) Capitaux propres consolidés 47,1 -2,1 45,0 43,3 -2,1 41,2 Emprunts et dettes financières

(y compris dettes de location) 53,0 53,0 52,6 52,6 Autres passifs non courants 3,5 3,5 3,2 3,2 Total passifs non courants 56,5 - 56,5 55,7 - 55,7 Dettes fournisseurs 20,3 20,3 22,3 22,3 Dettes financières (y c. dettes loc°) 16,6 16,6 16,9 16,9 Autres passifs courants 17,0 17,0 15,7 15,7 Total passif courants 53,9 - 53,9 54,9 - 54,9 TOTAL DU PASSIF 157,5 -2,1 155,4 153,9 -2,1 151,8 [1] Le chiffre d'affaires pro forma sur 12 mois du 1er mars 2019 au 29 février 2020 a été établi : Sur la base du chiffre d'affaires du groupe historique 2CRSi sur la période de 14 mois duquel a été déduit le chiffre d'affaires réalisé sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 sur le même périmètre.

En additionnant le chiffre d'affaires consolidé du groupe Boston Ltd pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020. [2] Le chiffre d'affaires sur 14 mois du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 intègre le chiffre d'affaires du groupe Boston sur la période du 18 novembre 2019 au 29 février 2020. [3] Pour rappel, le Groupe avait publié le 3 et le 11 mars 2021 des points d'information concernant la mise en procédure de redressement judiciaire de l'un de ses principaux clients, la société Blade SAS, puis la mise sous protection de la loi sur les faillites de sa filiale américaine Blade Global Corp. Dans ce cadre, au titre de l'exercice 2020/2021, des serveurs de calcul commandés par Blade pour un montant de 9,3 M? n'avaient pu être livrés au client et, par conséquent, reconnus en chiffre d'affaires. La part de commande non-livrée à Blade, combinée à des décalages de commandes (aujourd'hui signées) liés au contexte sanitaire, avait conduit 2CRSi à réviser son objectif de chiffre d'affaires 2020/2021 entre 162 et 175 M?. Fichier PDF dépôt réglementaire



