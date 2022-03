2CRSi SA

Contrat historique pour le Groupe 2CRSi :

73 millions d'euros Strasbourg (France), 16 mars 2022 - 2CRSi (EPA: 2CRSI, ISIN code: FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce le gain d'un contrat historique. Ce contrat pluriannuel est le plus important remporté par le Groupe à ce jour. Une équipe européenne de Boston a remporté auprès d'un nouveau client un contrat d'un montant maximum de 73M? pour la fourniture de solutions de calcul haute performance (HPC). Les détails de ce contrat constituent une information « restreinte ». D'une durée initiale de 5 ans, le contrat pourra être prorogé de 4 années supplémentaires. La contribution de ce nouveau client dans les chiffres du Groupe ne sera effective qu'à partir du second semestre de l'exercice 2022/23. « Dans notre secteur d'activité, il est bon de savoir qu'un groupe européen peut encore gagner un important contrat européen. Ce succès est une belle reconnaissance de notre expertise dans la fourniture de solutions de calcul haute performance. Cette victoire confirme également les synergies nées du rapprochement du groupe Boston Limited avec 2CRSi », déclare Alain Wilmouth, cofondateur de 2CRSi.

À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020-2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com

