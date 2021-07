2CRSi SA: Mise à disposition du rapport financier annuel.

2CRSi SA

Communiqué de presse Mise à disposition du rapport financier annuel Strasbourg (France), le 2 juillet 2021 - 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce aujourd'hui la publication de son rapport financier annuel 2020-2021. 2CRSi annonce avoir mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel pour l'exercice 2020-2021 (période du 1er mars 2020 au 28 février 2021). Il intègre les comptes consolidés pour la période 2020-2021, les faits marquants de la période, l'attestation du responsable du rapport financier annuel, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l'examen des comptes consolidés annuels. Le rapport financier peut être consulté sur le site internet de la société. Une version en anglais sera disponible prochainement. - FIN - Prochain rendez-vous : Assemblée générale des actionnaires le 31 août 2021. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 373 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



