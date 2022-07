2CRSi SA

2CRSi SA: Nouveau contrat de 3,5 millions de livres sterling dans le Calcul Haute Performance et l’Intelligence Artificielle



28-Juil-2022 / 18:00 CET/CEST

Nouveau contrat de 3,5 millions de livres sterling

dans le Calcul Haute Performance

et l’Intelligence Artificielle Strasbourg (France), 28 Juillet 2022 - 2CRSi (EPA: 2CRSI, ISIN code: FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce un nouveau contrat de 3,5 millions de livres sterling remporté par les équipes de Boston Limited Boston Limited a été choisi par l’une des plus grandes entreprises Européennes d’ingénierie pour concevoir, fabriquer et déployer une infrastructure dernière génération pour augmenter leur capacité en Calcul Haute Performance (HPC) et Intelligence Artificielle. Cette solution combine les capacités de HPC des processeurs AMD EPYC™ et du système haut de gamme NVIDIA® DGX A100. Boston permet ainsi à sa clientèle d’augmenter ses capacités de gestion et d’entrainement d’algorithmes propriétaires. Grâce aux stocks actuels du Groupe, cette commande sera livrée complètement avant la mi-août et permettra d’accompagner la croissance du client sur les 2 prochaines années. "Avec les pénuries actuelles, cette commande démontre à quel point la disponibilité est devenue critique. Grâce à une excellente planification, ainsi qu’aux partenaires clés du groupe incluant Supermicro, AMD et NVIDIA, nous avons pu être en mesure de préparer et tenir des stocks suffisants. Cela nous a permis de prioriser les besoins de nos clients et d’accompagner les nouveaux clients – une stratégie du just-in-case que nos concurrents n’ont pas adoptée. » explique Manoj Nayee, co fondateur de Boston Limited. Une étude de cas sera publiée au cours de l’été, témoignant de l’expertise de Boston Limited et des capacités du Groupe à servir de grands donneurs d’ordre au sein de l’écosystème HPC et IA. - FIN – Prochain rendez-vous : Assemblée Générale des Actionnaires le 31 août 2022. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 11 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



