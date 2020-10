2CRSi SA: OVHcloud s'allie à 2CRSi pour ses data centres asiatiques.

2CRSi SA

13-Oct-2020 / 18:08 CET/CEST

Communiqué de presse OVHcloud s'allie à 2CRSi pour ses data centres asiatiques Strasbourg (France), le 13 octobre 2020 - 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir été choisi par OVHcloud, leader européen du cloud, pour la fourniture des serveurs de son offre Public Cloud à Singapour et en Australie. Avec plus de 1,5 million de clients et opérant déjà plus de 30 data centres sur 4 continents, OVHcloud est une référence mondiale du marché du cloud. Dans le cadre de sa stratégie de développement multi-local, le groupe français a trouvé dans les solutions serveurs haute performance de 2CRSi une réponse aux exigences de rapidité et de fiabilité pour sa solution Public Cloud, aujourd'hui proposée dans ses data centres partagés, à Singapour et en Australie. Grâce aux serveurs OCtoPus 3 de 2CRSi, OVHcloud bénéficiera des technologies les plus avancées du secteur, également reconnues pour leur consommation énergétique réduite. Les serveurs seront installés dans des baies modulaires OCtoRack 42 SL, conçues par 2CRSi afin d'accroître la densité de calcul disponible au m² tout en conservant des dimensions modulables adaptées aux standards habituels des data centres. De premières livraisons sont prévues en décembre 2020 mais la plus grande part des investissements envisagés par OVHcloud est attendue à partir de 2021, conformément au plan de croissance du Groupe. 2CRSi communiquera sur les commandes au fur et à mesure de leurs livraisons. « OVHcloud est le leader européen du cloud et offre des services de cloud toujours plus larges et spécialisés à des clients exigeants. Nous sommes très fiers aujourd'hui de les accompagner dans leur expansion en Asie, en complément de leur modèle intégré, grâce à nos dernières solutions de serveurs OCtoPus et notre nouvelle baie modulable OCtoRack » déclare Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi. - FIN - Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2020/21 le 30 novembre 2020 post bourse. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 141 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui 355 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



