2CRSi SA: Paiement du rachat de la totalité des « ADP 2017 » par la société HAW SAS

Communiquéde presse Paiement du rachat de la totalité des « ADP 2017 » par la société HAW SAS Strasbourg (France), le 29 novembre 2023 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance annonce l’acquisition ce jour par la société HAW SAS de l’intégralité des 3 500 000 actions de préférence 2017 (« ADP 2017 ») auprès de Audacia ISF Croissance et de Amundi PME ISF 2017. Cette opération fait suite à la levée d’option d’achat communiquée le 3 avril 2023, exercée en application de l’article 7 des statuts de 2CRSI, en date du 30 mars 2023. Elle portait, pour rappel, sur la totalité des 3 500 000 actions de préférence émises en 2017 par la société au bénéfice des sociétés « Audacia ISF Croissance SA » (pour 1 590 900 titres représentant 8,97% du capital) et « Amundi PME ISF 2017 SA » (pour 1 909 100 titres représentant 10,76% du capital). Il sera soumis au vote de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration prévus le 30 novembre 2023 de convertir l’intégralité des actions de préférence 2017 en actions ordinaires à raison d’une action ordinaire pour une action de préférence 2017 détenue par la société HAW SAS. La nouvelle répartition du capital de 2CRSI post opération est la suivante : Prochain rendez-vous : Assemblée Générale des Actionnaires le 30 novembre 2023. Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre 2022. Pour plus d’informations : 2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Philippe Steinmetz Directeur Financier Groupe investors@2crsi.com 03684110 70 Actifin Stéphane Ruiz Communication financière sruiz@actifin.fr 01 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze Relations Presse financière michael.scholze@actifin.fr 01 56 88 11 14 Fichier PDF dépôt réglementaire



