2CRSi SA: Partenariat de distribution avec TD SYNNEX, leader mondial de la distribution informatique - 2CRSi étend sa présence commerciale en Amérique du Nord

Partenariat de distribution avec TD SYNNEX,

leader mondial de la distribution informatique 2CRSi étend sa présence commerciale en Amérique du Nord Strasbourg (France), le 20 avril 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce un accord de distribution pour l'Amérique du Nord avec TD SYNNEX, distributeur mondial et agrégateur de solutions pour l'écosystème informatique. Afin de suivre les tendances de marché et l'augmentation de l'enveloppe thermique des puces, cet accord couvre les serveurs 2CRSi refroidis par « immersion complète » ainsi que les serveurs 2CRSi « Direct Liquid-Cooled (DLC) » (dont seuls les composants principaux sont directement refroidis par un liquide). Ces serveurs sont disponibles en largeur « 21" » (2CRSi OCtoPus(TM)), inspirés de l'Open Compute Project (OCP), mais aussi au format standard « 19" » (2CRSi Atlas(TM)). Ces produits participent activement à la réduction de la consommation électrique et permettent de réduire les coûts de maintenance et d'opérations des data centers. De plus, ces serveurs de haute performance correspondent aux besoins des marchés en croissance rapide des supercalculateurs (HPC), des services de Cloud Computing, de l'Intelligence Artificielle et de l'énergie... « Nous considérons comme stratégique l'entrée de 2CRSi dans notre écosystème de partenaires. Le groupe offre des réponses aux objectifs d'économies d'énergie du marché en pleine expansion des data centers. Ce partenariat est parfaitement en phase avec l'engagement de TD SYNNEX au service de la réussite de ses clients et des enjeux de réduction de l'empreinte carbone de l'informatique », déclare Gary Palenbaum, Vice-Président Exécutif en charge du développement des gammes chez TD SYNNEX. 2CRSi propose dans le monde entier des services flexibles de déploiement et d'assistance technique. Les avantages de ce nouveau partenariat pour les clients de TD SYNNEX sont multiples : Green IT - 2CRSi est reconnu mondialement pour la conception, l'ingénierie et la fabrication de solutions d'infrastructures informatiques durables. Ces solutions sont en pointe vers un futur plus vert.

Réduction des OPEX - Spécifiquement conçus pour le refroidissement liquide, les serveurs 2CRSi assurent une infrastructure optimisée à moindre coût selon les tendances de marché.

Haute performance - Les équipes R&D 2CRSi se concentrent sur l'amélioration continue des gammes de produits, optimisant l'efficacité, la flexibilité et la facilité d'utilisation au quotidien.

Design « Sur mesure » - Chaque jour, les besoins spécifiques des clients déterminent l'approche technique de 2CRSi et illustrent son savoir-faire sur les architectures complexes. Tant pour l'offre existante que pour les nouveaux produits, 2CRSi adapte serveurs et solutions associées selon les attentes spécifiques des clients. « L'extension de notre réseau de partenaires en Amérique du Nord est aujourd'hui une priorité. Le partenariat avec TD SYNNEX est une étape clé dans cette voie », déclare David Burke, Directeur des Ventes Amérique du Nord de 2CRSi. « TD SYNNEX est reconnu pour sa capacité à offrir à ses partenaires les leviers techniques et commerciaux permettant d'accélérer la croissance de ses clients ; grâce à nos serveurs DLC ou en immersion, les clients pourront réduire significativement les OPEX de leurs infrastructures informatiques. » - FIN - À propos de TD SYNNEX TD SYNNEX (NYSE : SNX) est un distributeur mondial de premier plan et un agrégateur de solutions pour l'écosystème informatique. Ils sont un partenaire innovant au service de plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays pour maximiser la valeur des investissements technologiques, accélérer leur transformation commerciale et déployer de nouveaux relais de croissance. Les 22 000 collaborateurs de TD SYNNEX, dont le siège social est situé à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, ont pour mission de réunir des produits, services et solutions informatiques attrayants provenant de plus de 1 500 fournisseurs de technologie de premier ordre. Leur portefeuille edge-to-cloud couvre les segments technologiques les plus porteurs, notamment le cloud, la cybersécurité, le big data/analytics, l'IoT, la mobilité et le « tout As A Service » TD SYNNEX s'engage à servir les clients et les communautés, avec des engagements forts vis-à-vis des collaborateurs et de la planète et des actions volontaires pour s'imposer parmi les entreprises citoyennes les plus respectées. Ils aspirent également à être un employeur de référence, diversifié et inclusif, pour les talents de l'ensemble de l'écosystème informatique. Pour plus d'informations, visitez le site www.TDSYNNEX.com ou suivez la société sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020-2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 11 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



