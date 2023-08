2CRSi SA

2CRSi SA: Report de l’assemblée générale mixte du 31 Août 2023



11-Aou-2023 / 07:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Report de l’assemblée générale mixte du 31 Août 2023 Strasbourg (France), le 11 août 2023 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance annonce le report de son assemblée générale mixte qui devait se tenir le 31 août prochain. En raison de la vente de sa branche « distribution » qui a perturbé les processus de clôture et d’audit des comptes du Groupe qui est toujours en cours, la société ne sera pas en mesure de publier son Rapport Annuel 2022/23 en amont de la réunion de son Assemblée Générale Mixte du 31 août 2023, appelée notamment à approuver les comptes sociaux et consolidés de la société pour l’exercice 2022/23. La société annonce en conséquence le report de son assemblée générale mixte du 31 août 2023. Un avis d’ajournement sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 16 août 2023. L’assemblée générale mixte ne pouvant plus être tenue dans le délai légal de six mois après la clôture de l’exercice, la société déposera également une requête auprès du Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir une prolongation de ce délai. La société informera le marché dès que possible de la nouvelle date de tenue de l’assemblée générale mixte. Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. 2CRSi est côté depuis le 25 novembre 2022 sur le marché régulé Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts : 2CRSi Philippe Steinmetz Directeur financier groupe investors@2crsi.com +33 (0)3 68 41 10 70 Actifin Lucie Morlot Communication financière lucie.morlot@actifin.fr +33 (0)1 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze RelationsPressefinancière michael.scholze@actifin.fr +33 (0)156881114 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Report de l’assemblée générale mixte du 31 Août 2023