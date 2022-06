2CRSi SA

2CRSi SA: Report de la publication des résultats et du Rapport Financier Annuel 2021/22



Report de la publication des résultats

et du Rapport Financier Annuel 2021/22 Strasbourg (France), le 27 juin 2022 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce le report de la publication de ses résultats annuels consolidés et du Rapport Financier Annuel 2021/22. La Société a d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour finaliser les documents dans les meilleurs délais et les diffuser sur son site internet. Le Groupe annoncera prochainement par voie de communiqué de presse les prochaines dates de publication. - FIN – À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 182 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



