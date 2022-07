2CRSi SA: Résultats annuels consolidés 2021/22*

Résultats annuels consolidés 2021/22*

Chiffre d’affaires de 183,6 M€ en hausse de 12,4%

Taux de marge d’EBITDA en hausse de 70 points de base (5,2% du CA)

Evolution de la gouvernance du Groupe

Confiance pour l’exercice 2022/23

Strasbourg (France), le 11 juillet 2022 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, présente ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2021/22, clos le 28 février 2022.

Durant l’exercice 2021/22, 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 183,6 millions d’euros. Cette progression de 12,4% par rapport à l’exercice précédent, est réalisée en dépit d’un effet de base défavorable lié à la faillite de son principal client, la société Blade (chiffre d’affaires de 17,9M€ en 2020/21), intervenue en début d’exercice (2 mars 2021).

Cette performance opérationnelle s’inscrit dans un contexte Covid et post-Brexit, engendrant des coûts et délais supplémentaires. L’activité commerciale aurait pu être encore nettement améliorée si les rencontres habituelles avec les prospects et les clients avaient pu se tenir normalement. En effet, les innovations technologiques des produits conçus et fabriqués par 2CRSi et Tranquil-IT, ont besoin d’être vues, testées et validées.

Par ailleurs, l’expansion du Groupe à travers le monde s’est poursuivie par l’ouverture d’une nouvelle filiale au Canada, en 2021. La dimension internationale ou plus exactement « multi-locale » de 2CRSi permet d’affronter les difficultés géopolitiques mondiales : le chiffre d’affaires « France » ne représente plus que 13% de l’activité totale (contre 16% l’an passé) et les 10 premiers clients du Groupe ne concentrent plus que 35% du chiffre d’affaires (contre 43% en 2020/21). La part du chiffre d’affaires réalisé dans les pays d’implantation du Groupe est de 79%.

Le groupe n’a aucune exposition en Ukraine, Biélorussie ou Russie.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2021/22

Compte de résultat simplifié - En millions d’euros - Normes IFRS (Audit en cours) 2021-2022 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 183,6 163,3 +12,4% Autres produits opérationnels courants 1,4 3,9 -65,1% Produit des activités ordinaires 185,0 167,2 +10,6% Achats consommés (141,0) (129,7) +8,7% Taux de marge brute 23,2% 20,6% +250pb Charges externes (11,0) (9,4) +16,8% Charges de personnel (23,6) (19,5) +20,6% Impôts et taxes (0,6) (0,6) ns Autres produits et charges d’exploitation 0,6 (0,6) ns EBITDA 9,5 7,4 +29,8% Taux de marge d’EBITDA 5,2% 4,5% +70pb Autres produits et charges op. courants (0.5) (0.2) +153,2% Dot. nettes aux amortissements et prov. (8,3) (6,6) +25,6% Résultat opérationnel courant 0,7 0,6 +27,1% Marge opérationnelle courante 0,4% 0,3% +10pb Résultat opérationnel 0,7 0,6 +27,1% Résultat financier (3,0) (5,0) -41,1% Impôts (0,6) (0,1) ns Résultat net consolidé (1,6) (4,3) ns Résultat net consolidé, part du Groupe (1,6) (4,2) ns

La marge brute de 2CRSi s’établit à 23,2%, contre 20,6% en 2020/21.

Malgré une relative stabilité du nombre de collaborateurs (+4,56%), les charges de personnel sont en hausse de 20,6%, notamment en lien avec un reclassement comptable chez Boston Server and Storage Solutions (Allemagne). Corrigée de cet impact, la croissance des charges de personnel serait de 12%, en lien avec la croissance de l’activité.

Les charges externes s’inscrivent en progression de 16,8% sur l’exercice.

Grace à une augmentation des ventes de prestations de services, l’EBITDA affiche une hausse de 29,8% par rapport à la période précédente, pour atteindre 9,5 M€, soit un taux de marge d’EBITDA de 5,2% du chiffre d’affaires total, en hausse de 70 points de base.

Les dotations aux amortissements et provisions sont de 8,3M€, contre 6,6M€ sur l’exercice précédent

En tenant compte d’un résultat financier qui passe de (5,0) M€ à (3,0) M€, le résultat net consolidé part du Groupe s’améliore largement pour s’établir à (1,6) M€ contre (4,2) M€ pour l’exercice précédent.

Bilan consolidé simplifié En millions d’euros - Normes IFRS (audit en cours) 28/02/2022 29/02/2021 Goodwill 8,7 7,8 Immobilisations incorporelles 16,3 15,6 Immobilisations corporelles[1] 20,0 22,2 Créances financières (non courantes) 4,4 7,2 Autres actifs non courants 4,1 3,2 Total actifs non courants 53,5 55,9 Stocks 56,6 32,2 Clients 26,2 28,1 Autres actifs courants 16,8 12,1 Créances financières courantes 5,9 28,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,7 4,5 Total actifs courants 110,3 105,1 TOTAL DE L’ACTIF 163,8 161,0 Capitaux propres Groupe 40,9 40,7 Intérêts minoritaires (0,3) (0,1) Capitaux propres consolidés 40,6 40,7 Emprunts et dettes financières 31,9 33,8 Dettes locations non courantes 12,3 14,0 Autres passifs non courants 3,1 3,6 Total passifs non courants 47,3 52,4 Dettes fournisseurs 24,8 24,1 Dettes financières courantes 24,4 23,1 Dettes locations courantes 3,0 2,9 Autres passifs courants 23,5 17,9 Total passifs courants 75,8 67,9 TOTAL DU PASSIF 163,8 161,0

A la clôture de l’exercice 2021/22, les stocks sont en nette augmentation pour s’établir à 56,6 M€, contre 32,2 M€ au 28 février 2021 – une évolution qui reflète notamment la constitution de stocks stratégiques de composants pour faire face à la situation de pénurie et la récupération des matériels de Blade en début d’exercice. A contrario, ils sont en légère diminution par rapport à leurs niveaux de fin août 2021 (57,4 M€).

2CRSi enregistre au 28 février 2022 des créances financières courantes de 5,9 M€, contre 28,1 M€ un an plus tôt, une baisse essentiellement due aux paiements relatifs (10,5M€) à la reprise de Blade par hubiC (Mr. Octave Klaba) et la récupération du matériel restant.

Par ailleurs, le Groupe poursuit son désendettement avec une dette vis-à-vis des établissements de crédit qui est ramenée de 38,8M€ à 28,0M€ (hors affacturage et autres financements court terme).

Au 28 février 2022, la trésorerie nette disponible reste stable à 2,9 M€ contre 3,1 M€ un an plus tôt.

En complément, le Groupe dispose en date du 4 juillet 2022, de lignes de crédit non utilisées pour un montant total de 3,5 M€.

GOUVERNANCE : ARRIVEE ET DEPARTS

Lilla Merabet, ancienne Vice-Présidente de la Région Grand Est, en charge de la compétitivité, du numérique et de la filière d'excellence, et ancienne Directrice de la Fondation de France sera proposée comme nouvelle administratrice indépendante durant la prochaine AG du 31/08/2022, en remplacement de Dominique Henneresse, démissionnaire.

Certifiée administratrice de sociétés par l’Institut Français des Administrateurs et Sciences Po, Lilla Merabet dirige actuellement la Fondation Force pour la recherche et l’innovation en santé et se voit parallèlement régulièrement confier des missions de mentoring de dirigeants ou de management de transition.

Marie de Lauzon a quitté ses fonctions de Directrice Générale Déléguée le 6 mai 2022 et a démissionné de son mandat d’administratrice de la société le 9 juillet 2022.

La société exprime sa gratitude à Dominique et Marie pour le travail et les services rendus au cours de leurs mandats.

L’EXERCICE EN COURS ET AU-DELA

2CRSi enregistre de nombreux nouveaux succès commerciaux majeurs (https://investors.2crsi.com/fr/communiques-de-presse/) à travers l’ensemble de ses zones, comme le contrat historique de 73 M€ en mars, l’importante commande de milliers de serveurs en avril, ainsi que les développements en Allemagne, aux Etats-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde.

Grâce aux investissements et recrutements réalisés, et sa capacité d’innovation, 2CRSi est ainsi particulièrement confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance. Dans ce cadre, le Groupe détaillera d’ici la fin de l’année sa vision long terme, à l’occasion d’une présentation de son nouveau plan stratégique « Mission 2027 », un plan de croissance rentable porté par une ambition forte - atteindre 1% du marché mondial des serveurs informatiques.

* les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration ce lundi 11 juillet et sont en cours d’audit

- FIN –

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale des Actionnaires le 31 août 2022.

À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d’informations : www.2crsi.com

Contacts 2CRSi