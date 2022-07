2CRSi SA

Résultats annuels consolidés 2021/22 définitifs Strasbourg (France), le 22 juillet 2022 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, présente ses résultats annuels consolidés définitifs pour l’exercice 2021/22. Ce communiqué de presse présente les résultats consolidés arrêtés par le conseil d'administration du 21 juillet 2022. Les procédures d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après : (i) la revue des événements postérieurs à la clôture, (ii) la finalisation des vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires, (iii) la finalisation des travaux sur la présentation requise dans le rapport financier annuel des comptes au format ESEF. RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES DEFINITIFS DE L’EXERCICE 2021/22 Compte de résultat simplifié - Audité En millions d’euros - Normes IFRS 2021-2022 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 183,6 163,3 +12,4% Autres produits opérationnels courants 1,8 3,9 -53,5% Produit des activités ordinaires 185,4 167,2 +10,9% Achats consommés (142,5) (129,7) +9,9% Taux de marge brute 22,4% 20,6% +180pb Charges externes (10,9) (9,4) +16,8% Charges de personnel (23,6) (19,5) +20,6% Impôts et taxes (0,6) (0,6) ns Autres produits et charges d’exploitation 0,5 (0,6) ns EBITDA 8,4 7,4 +14,5% Taux de marge d’EBITDA 4,6% 4,5% +10pb Autres produits et charges op. courants (0.5) (0.2) +153,2% Dot. nettes aux amortissements et prov. (6,5) (6,6) -1,2% Résultat opérationnel courant 1,4 0,6 +144,3% Marge opérationnelle courante 0,8% 0,3% +50pb Résultat opérationnel 1,4 0,6 +144,3% Résultat financier (3,0) (5,0) -41,1% Impôts (0,5) (0,1) ns Résultat net consolidé (1,1) (4,3) ns Résultat net consolidé, part du Groupe (1,1) (4,2) ns Résultat net consolidé et autres éléments du résultat global (0,4) (5,0) ns A l’issue de la finalisation des procédures d’audit, des modifications sont apportées aux comptes consolidés de 2CRSi par rapport aux chiffres publiés dans le communiqué de presse du 11 juillet 2022. Ces modifications sont relatives au retraitement d’effets de change, à la présentation comptable des impacts du redressement judiciaire de Blade et à des reclassements entre courant et non courant d’emprunts et de dettes financières. Les impacts de ces modifications sur les principaux agrégats du compte de résultat du Groupe pour l’exercice 2021/22 sont détaillés ci-dessous : Produit des activités ordinaires : +0,5 M€

EBITDA : -1,1 M€

Résultat opérationnel courant : +0,7 M€

Résultat opérationnel : +0,7 M€

Impôts : -0,2 M€

Résultat net consolidé : +0,5 M€ Bilan consolidé simplifié - Audité En millions d’euros - Normes IFRS 28/02/2022 29/02/2021 Goodwill 8,7 7,8 Immobilisations incorporelles 16,3 15,6 Immobilisations corporelles[1] 20,0 22,2 Créances financières (non courantes) 4,4 7,2 Autres actifs non courants 3,9 3,2 Total actifs non courants 53,3 55,9 Stocks 56,4 32,2 Clients 26,2 28,1 Autres actifs courants 16,8 12,1 Créances financières courantes 5,9 28,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,7 4,5 Total actifs courants 110,1 105,1 TOTAL DE L’ACTIF 163,4 161,0 Capitaux propres Groupe 40,5 40,7 Intérêts minoritaires (0,3) (0,1) Capitaux propres consolidés 40,3 40,7 Emprunts et dettes financières 26,5 33,8 Dettes locations non courantes 12,3 14,0 Autres passifs non courants 3,1 4,6 Total passifs non courants 42,0 52,4 Dettes fournisseurs 24,8 24,1 Dettes financières courantes 29,8 23,1 Dettes locations courantes 3,0 2,9 Autres passifs courants 23,5 17,9 Total passifs courants 81,1 67,9 TOTAL DU PASSIF 163,4 161,0 Les impacts des modifications sur les principaux agrégats du bilan sont les suivants : Total actifs non courants : -0,2M€

Total actifs courants : -0,2M€

Total actif : -0,4M€

Capitaux propres consolidés : -0,3M€

Total des passifs non courants : -5,3M€

Total des passifs courants : +5,3M€

Total du passif : -0,4M€ - FIN – Prochain rendez-vous : Assemblée Générale des Actionnaires le 31 août 2022. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 [1] Comprend des éléments relatifs aux droits d’utilisation (IFRS 16). Fichier PDF dépôt réglementaire



