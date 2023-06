2CRSi SA

2CRSi SA: Résultats annuels consolidés 2022/23, estimés



29-Juin-2023 / 19:09 CET/CEST

Communiquéde presse Résultats annuels consolidés 2022/23, estimés Chiffre d’affaires stable à 184,4M€

Un contexte de pénurie de composants et d’inflation qui pèse transitoirement sur la rentabilité du groupe Strasbourg (France), le 29 juin 2023 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, présente ses résultats annuels consolidés estimés pour l’exercice 2022/23 clos le 28 février. Les comptes consolidés estimés ont été établi sous la responsabilité du Président et Directeur Général, les procédures d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours. Il est à noter que, suite à l’annonce de l’accord conclu en juin 2023 portant sur la cession de sa participation dans Boston Limited (communiqué du 16 juin 2023), le périmètre de 2CRSi devrait être amené à évoluer de manière très significative. Ce recentrage sur l’activité innovation et production, cœur de métier du Groupe, reste attendu pour le mois de juillet 2023. Compte de résultat simplifié En millions d’euros - Normes IFRS 2022-2023 Estimé 2021-2022 Définitif Chiffre d'affaires 184,4 183,6 Achats consommés (142,3) (143,2) Marge sur CA 42,1 40,4 Taux de marge brute 22,8% 22,0% Autres produits de l’activité 0,8 2,5 Charges externes (12,2) (10,9) Charges de personnel (27,1) (23,6) Impôts et taxes (0,6) (0,5) Autres produits et charges d’exploitation (1,4) 0,5 EBITDA 1,7 8,4 Taux de marge d’EBITDA 0,9% 4,6% Résultat opérationnel courant (8,9) 1,4 Marge opérationnelle courante 0,8% Résultat opérationnel (8,9) 1,4 Résultat financier (2,6) (3,0) Impôts (0,8) (0,5) Résultat net consolidé (12,4) (1,1) Résultat net consolidé, part du Groupe (11,6) (1,1) « L’exercice 2022-2023 s’est inscrit dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par des pressions inflationnistes et des pénuries persistantes de composants, freinant notre dynamique commerciale malgré un intérêt croissant de nos solutions technologiques à l’échelle internationale. Comme annoncé dès la publication de notre chiffre d’affaires, ces conditions d’activité contrastées pèsent mécaniquement sur la rentabilité de l’exercice. Pour autant, nous restons pleinement confiants sur nos perspectives de développement. La cession de Boston Limited va non seulement contribuer à renforcer notre situation financière mais va également nous permettre de nous concentrer sur notre cœur de métier historique où nous continuons à faire la différence dans l’innovation, la performance et la prise en compte des enjeux environnementaux aujourd’hui prioritaires pour tous les acteurs technologiques mondiaux. Nous sommes ainsi en ordre de marche pour franchir un nouveau cap dans le développement du Groupe. », commente Alain Wilmouth, Président et Directeur Général de 2CRSI. Stabilité de l’activité dans un contexte exigeant Comme annoncé dans la publication du 2 mai 2023, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires de 184,4 millions d’euros contre 183,6 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022. Cette stabilité reflète l’impact des pénuries persistantes constatées sur les approvisionnements en composants électroniques qui ont pesé sur l’exécution de plusieurs commandes initialement programmées sur la fin d’exercice. Malgré ces impacts liés à un contexte particulièrement exigeant, la dynamique commerciale est restée solide, en particulier dans les secteurs de la Défense, du Cloud et de la recherche scientifique. Appréciation de la marge brute Sur l’exercice, la marge brute ressort à 42,1 millions d’euros. Elle représente 22,8% du chiffre d’affaires contre 22% sur l’exercice précédent, reflétant la bonne maîtrise des achats malgré les conditions sur les approvisionnements. Les autres produits d’activité s’établissent à 0,8 M€ contre 2,5 M€ en 2021-2022. Une évolution qui intègre une base de comparaison défavorable, l’exercice 2021-2022 intégrant un produit d’activité exceptionnel de l’ordre de 1,7 million d’euros dans le cadre du redressement judiciaire de Blade. Maintien d’un EBITDA positif Au-delà du niveau d’activité affecté par les décalages d’exécution de commandes, la rentabilité opérationnelle est pénalisée par les tensions inflationnistes qui ont particulièrement pesé sur l’activité distribution. Cette activité a en effet dû faire face à une forte hausse des charges salariales sur les implantations britanniques, allemandes et suisses. Dans ce contexte, les charges de personnel affichent une progression de 15% à 27,1 millions d’euros (14,7% du CA total contre 12,8% sur l’exercice 2021-2002). Les charges externes sont également en progression à 12,2 millions d’euros en 2022-2023 contre 10,9 millions en 2021-2022, en hausse de 12%. Les autres produits et charges d’exploitation pèsent également sur la rentabilité à -1,4 millions d’euros contre 0,5 million euros en 2021-2022. Cette évolution défavorable intègre un effet de change négatif de 0,6 million d’euros. Malgré ces éléments, l’EBITDA reste positif à 1,7 million d’euros contre 8,4 millions d’euros un an auparavant. Le résultat opérationnel courant est négatif à hauteur de 8,9 millions d’euros intégrant 9,6 millions d’euros de dotations aux amortissements et provisions contre 6,5 millions d’euros sur l’exercice précédent. En tenant compte d’un résultat financier qui passe de -3,0 millions d’euros à -2,6 millions d’euros et de l’impôt, le résultat net consolidé part du Groupe est négatif à hauteur de -11,6 millions d’euros contre une perte de 1,1 million d’euros pour l’exercice précédent. Une structure financière sécurisée A la clôture de l’exercice 2022-2023, les stocks sont en repli à 53,5 millions d’euros contre 56,4 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le niveau de créances clients a également été significativement abaissé à 18,6 millions d’euros contre 26,2 millions d’euros sur 2021-2002. A fin février 2023, la trésorerie du Groupe s’établissait à 6,4 millions d’euros sur l’exercice 2022-2023 contre 4,7 millions d’euros sur l’exercice précédent, en hausse de 35%. Le Groupe a enfin poursuivi son désendettement avec une dette financière hors dette de location ramenée de 55,3 millions d’euros à fin février 2022 à 53,5 M€ à fin février 2023. Cette situation financière devrait être significativement améliorée au cours des prochains mois avec la réalisation de la cession de l’activité distribution. Ainsi, comme annoncé, le produit de cette vente sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres qui s’établissaient à 27,8 millions d’euros à fin février 2023. Ainsi, le solde du prêt d’acquisition de Boston Ltd, souscrit en novembre 2019, sera intégralement remboursé, soit 9 millions d’Euros à la BNP Paribas. La conclusion de l’opération conduira par ailleurs à l’extinction de l’option d’achat et de l’option de vente des 30% de parts des actionnaires minoritaires de Boston Ltd, ainsi que du complément de prix prévu pour l’exercice 2022/23, évaluée dans la dette financière pour un montant de 13 M€ à la clôture. Perspectives : confiance réaffirmée Pour le nouvel exercice, malgré la prudence imposée par un environnement général toujours contrasté, 2CRSi entend accélérer la transformation commerciale tout en maintenant une stricte discipline en matière de maîtrise des coûts et d’évolution de marges. Dans cette perspective, le recentrage sur le cœur de métier de « concepteur et fabricant » avec la cession programmée de l’activité distribution constituera un moteur décisif. A l’issue de cette opération, une nouvelle feuille de route associée à des objectifs financiers seront présentés tenant compte du nouveau périmètre. 2CRSi confirme par ailleurs qu’il sera proposé au conseil d’administration de soumettre au vote de l’Assemblée Générale du 31 Août 2023 un dividende exceptionnel de 0,20€ par action ordinaire afin de partager les fruits de la vente de son activité distribution avec l’ensemble des actionnaires de 2CRSi. Bilan consolidé simplifié En millions d’euros - Normes IFRS 28/02/2023 Estimé 28/02/2022 Définitif Goodwill 8,3 8,7 Immobilisations incorporelles 15,4 16,3 Immobilisations corporelles 16,1 20 Créances financières (non courantes) 1,5 4,4 Autres actifs non courants 4,8 3,9 Total actifs non courants 46,1 53,3 Stocks 53,3 56,4 Clients 18,6 26,2 Autres actifs courants 17,5 16,8 Créances financières courantes 7,5 5,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,4 4,7 Total actifs courants 103,2 110 TOTAL DE L’ACTIF 149,3 163,4 Capitaux propres Groupe 28,9 40,5 Intérêts minoritaires (1) (0,3) Capitaux propres consolidés 27,8 40,3 Emprunts et dettes financières 13,2 26,5 Dettes locations non courantes 9,9 12,3 Autres passifs non courants 3,8 3,1 Total passifs non courants 26,8 42 Dettes fournisseurs 22,6 24,8 Dettes financières courantes 40,3 29,8 Dettes locations courantes 2,5 3 Autres passifs courants 29,4 23,5 Total passifs courants 94,7 81,1 TOTAL DU PASSIF 149,3 163,4 -FIN– Prochain rendez-vous : Assemblée Générale des Actionnaires le 31 août 2023. Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2022-2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,8 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur le marché régulé Euronext Growth le 25 novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts2CRSi 2CRSi Philippe Steinmetz Directeur Financier Groupe investors@2crsi.com 03684110 70 Actifin Lucie Morlot Communication financière lucie.morlot@actifin.fr +33 (0)1 80 18 26 33 Actifin Michael Scholze RelationsPressefinancière michael.scholze@actifin.fr +33 (0)156881114 Fichier PDF dépôt réglementaire



