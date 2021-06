2CRSi SA

2CRSi SA: Résultats annuels consolidés définitifs 2020-2021.



30-Juin-2021 / 19:14 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Résultats annuels 2020-2021

Résultats annuels consolidés définitifs 2020-2021 Strasbourg (France), le 30 juin 2021 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, présente ses résultats définitifs au titre de l'exercice 2020-2021 (du 1er mars 2020 au 28 février 2021). Le Conseil d'Administration s'est réuni le 30 juin 2021 afin d'arrêter les comptes du Groupe pour l'exercice clos le 29 février 2020. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission. La Société publiera son rapport financier annuel en fin de semaine. ETATS FINANCIERS DEFINITIFS 2020-2021 Compte de résultat consolidé Compte de résultat simplifié - Audité En millions d'euros - Normes IFRS 2020-2021 12 mois 2019-2020 14 mois[1] 2019-2020 12 mois pro forma1 Chiffre d'affaires 163,3 76,9 141,1 Autres produits opérationnels courants 3,9 1,7 0,9 Produit des activités ordinaires 167,2 78,6 142,0 Achats consommés (129,7) (59,9) (111,8) Charges externes (9,4) (8,2) (11,7) Charges de personnel (19,5) (12,4) (16,8) Impôts et taxes (0,6) (0,6) (0,6) Autres produits et charges d'exploitation (0,6) - - EBITDA 7,4 (2,4) 1,1 Taux de marge d'EBITDA 4,5% -3,1% 0,8% Autres produits et charges op. courants (0,2) (0,6) (0,6) Dot. nettes aux amortissements et prov. (6,6) (5,1) (4,8) Résultat opérationnel courant 0,6 (8,1) (4,4) Résultat opérationnel 0,6 (8,3) (4,5) Résultat financier (5,0) 0,6 0,9 Résultat net consolidé (4,3) (6,6) (2,7) Résultat net consolidé part du groupe (4,2) (6,4) (2,9) Le résultat net consolidé s'élève à (4,3) M?, en amélioration par rapport au résultat net estimé de (4,9) M? publié le 15 juin. Cette amélioration vient principalement de l'amélioration du résultat financier de + 0,4 M? et d'une amélioration de l'EBITDA de + 0,1 M?. Bilan consolidé Bilan consolidé simplifié - Audité En millions d'euros - Normes IFRS 28/02/2021 29/02/2020[2] Goodwill 7,8 7,1 Immobilisations incorporelles 15,6 15,8 Immobilisations corporelles[3] 22,2 23,6 Autres actifs non courants 10,3 15,6 Total actifs non courants 55,9 62,1 Stocks 32,2 34,5 Clients 28,1 21,8 Autres actifs courants 12,1 15,0 Créances financières 28,1 11,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,5 10,2 Total actifs courants 105,1 93,3 TOTAL DE L'ACTIF 161,0 155,4 Capitaux propres Groupe 40,7 45,1 Intérêts minoritaires (0,1) (0,1) Capitaux propres consolidés 40,7 45,0 Emprunts et dettes financières 47,8 53,0 Autres passifs non courants 4,6 3,5 Total passifs non courants 52,4 56,5 Dettes fournisseurs 24,1 20,3 Dettes financières (y compris dettes locations) 26,0 16,6 Autres passifs courants 17,9 17,0 Total passifs courants 67,9 53,9 TOTAL DU PASSIF 161,0 155,4 Les stocks en fin de période ont baissé (-2,3 M?). Ce niveau de stocks représente environ 2 mois de chiffre d'affaires du Groupe. Au 28 février 2021, les créances clients s'élèvent à 28,1 M? (contre 21,8 M? à fin février 2020), ce qui représente moins de 2 mois de chiffre d'affaires du Groupe. La progression provient essentiellement de la facturation fin février du matériel livré à un groupe bancaire français. Les créances financières courantes sont en augmentation de 16,3 M?. Cette hausse correspond principalement à la classification en créances courantes de toutes les créances (même initialement long-terme, comme celles correspondant aux contrats 2020) du client Blade qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Les créances relatives aux contrats 2020 sont partiellement provisionnées (2,5 M?) dans l'attente de la récupération et de la vérification de tout le matériel correspondant ; les créances relatives aux contrats 2017 et 2018 ne sont pas provisionnées puisque visées par l'accord de reprise signé avec hubiC et dont le montant a été réglé par cette dernière après la clôture de l'exercice. Les actifs non-courants varient de 62,1 M? à 55,9 M?. Cette variation est majoritairement liée à la baisse des immobilisations corporelles notamment des droits d'utilisation liés aux contrats de location (IFRS16) dont la valeur nette comptable diminue de 1,4 M?, et la classification des créances financières relatives à Blade en créances courantes, comme indiqué au paragraphe précédent. Les capitaux propres de 2CRSi s'élèvent à 40,7 M? au 28 février 2021, contre 45,1 M? un an plus tôt, la baisse correspondant au résultat de l'exercice et à des écarts de conversion liés aux variations de change. L'endettement financier net hors dettes de location (IFRS 16) ressort à 52,4 M? dont 41,5 M? de dettes auprès des établissements de crédit (y compris concours bancaires et intérêts courus). Il représentait 41,7 M? fin février 2020. 2CRSi a bénéficié de prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 10 M?. Les dettes financières de location s'élèvent à 16,9 M? pour 17,6 M? fin février 2020. SITUATION DE TRESORERIE A FIN MAI 2021 Pour rappel, au 31 mai 2021, la trésorerie du Groupe s'élève à 10,9 M?. S'y ajoutent des lignes de financement mobilisables pour un total de 7,2 M? (découvert bancaire, lignes de crédit à court terme non tirées). RAPPEL DES PERSPECTIVES Comme indiqué dans le communiqué du 15 juin 2021, 2CRSi est en ordre de marche pour aborder l'exercice 2021-2022. Si la situation de pénurie mondiale de composants invite à une vigilance accrue, son impact reste pour l'heure contenu. La Société dispose de stocks suffisants, complétés par les équipements récupérés chez Blade[4], permettant aujourd'hui de faire face aux allongements de délais d'approvisionnement imposés par la pénurie. Par ailleurs, le Groupe constate une continuité dans la dynamique commerciale observée au second semestre 2020-2021 et poursuit ses investissements pour la croissance des semestres et années à venir, aussi bien en augmentant les capacités de production du Groupe qu'en renforçant l'offre de puissance de calcul verte et la présence du Groupe aux Etats-Unis. - FIN - Prochain rendez-vous : Assemblée générale des actionnaires le 31 août 2021. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 373 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com



