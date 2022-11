2CRSi SA

2CRSi SA: Résultats du 1er semestre 2022/23



29-Nov-2022 / 20:32 CET/CEST

Résultats du 1er semestre 2022/23 : Croissance du chiffre d’affaires de 6% à 95,6 M€, portée par la dynamique commerciale et malgré un contexte plus exigeant

Rentabilité impactée par les investissements de croissance et les pressions inflationnistes Des objectifs annuels 2022/23 confirmés Mission 2027 : un nouvel élan stratégique pour soutenir la croissance de demain Strasbourg (France), le 29 novembre 2022 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, présente ses résultats au titre du premier semestre 2022/23 (du 1er mars 2022 au 31 août 2022). Le Conseil d’Administration s’est réuni le 29 novembre 2022 afin d’arrêter les comptes du Groupe pour la période close le 31 août 2022. Le rapport financier semestriel sera mis à disposition prochainement. RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022/23 Une bonne performance commerciale freinée par l’approvisionnement en composants Sur le 1er semestre de l’exercice 2022/23, 2CRSi enregistre un chiffre d’affaires de 95,6 M€ en progression de 5,9% par rapport au 1er semestre 2021/22. Cette bonne performance est portée par la poursuite d’une forte dynamique commerciale, freinée par la situation d’approvisionnement en composants électroniques et son impact sur l’allongement des délais de livraison à nos clients. Cette dynamique positive se retrouve principalement dans les secteurs de la Défense, du Cloud et de la recherche scientifique (HPC). Elle s’accompagne également d’une poursuite de la diversification du portefeuille clients avec un poids du premier client divisé par plus que deux (5% contre 12% un an auparavant, et 8% sur 2021/22), tandis que la part internationale de l’activité reste forte à 87% du chiffre d’affaires. Compte de résultat simplifié –

En millions d’euros - Normes IFRS S1 2022/23 6 mois S1 2021/22 6 mois FY 2021/22

12 mois 1er mars 2022

- 31 août 2022 1er mars 2021

- 31 août 2021 1er mars 2021

- 28 février 2022 Chiffre d'affaires 95,6 90,2 183,6 Autres produits de l’activité (0,4) (0,1) 1,8 Achats consommés (74,6) (70,2) (142,5) Taux de marge brute 22,0% 22,2% 22,4% Charges externes (6,5) (5,3) (10,9) Charges de personnel (12,4) (10,4) (23,6) Autres produits et charges d’exploitation 0,4 0,0 (0,1) EBITDA 2,6 4,3 8,4 Taux de marge d’EBITDA 2,7% 4,7% 4,6% Autres produits et charges op. courants (0,2) 0,1 (0,5) Dot. nettes aux amortissements et prov. (2,5) (2,6) (6,5) Résultat opérationnel courant (0,1) 1,7 1,4 Résultat opérationnel (0,1) 1,7 1,4 Résultat financier (0,8) (2,8) (3,0) Résultat net consolidé (0,8) (1,0) (1,1) Résultat net consolidé part du groupe (0,4) (1,1) (1,1) Une rentabilité impactée par la structuration du Groupe et le contexte inflationniste Sur la période, l’EBITDA de 2CRSi s’élève à 2,6 M€ contre 4,3 M€ un an auparavant, soit une marge d’EBITDA de 2,7% du chiffre d’affaires. Cette évolution s’explique principalement par : Une marge brute en léger repli de 0,2 point à 22,0% impactée par un mix d’activité intégrant un poids plus fort de l’activité de distribution.

Une structure de coûts intégrant les investissements de croissance du Groupe : frais marketing représentant près de la moitié de la hausse des charges externes (6,5 M€ au S1 2022/23 contre 5,3 M€ au S1 2021/22), une masse salariale en hausse sur la période de 19,7% liée à des effectifs supplémentaires au Royaume-Uni et en Allemagne ainsi que des revalorisations salariales liées aux pressions inflationnistes.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels courants et des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant de 2CRSi s’établit à (0,1) M€, contre 1,7 M€ au titre du 1er semestres 2021/22. Ce dernier ne s’accompagne d’aucun élément exceptionnel venant impacter le résultat opérationnel. Le résultat financier ressort à (0,8) M€, intégrant principalement une réévaluation des dettes liées à l’acquisition de Boston Ltd pour un montant de (2,1) M€, une variation de la juste valeur des actifs financiers de 1,0 M€ et des impacts liés aux variations de change de 0,9 M€. En cumul sur le 1er semestre 2022/23, 2CRSi affiche un résultat net consolidé, part du Groupe de (0,4) M€, contre (1,1) M€ sur la période comparable. Situation financière Bilan consolidé simplifié En millions d’euros - Normes IFRS 31 août 2022 28 fév. 2022 Goodwill 8,4 8,7 Immobilisations incorporelles 15,8 16,3 Immobilisations corporelles 18,0 20,0 Créances financières non-courantes 2,5 4,4 Autres actifs non courants 3,2 3,9 Total actifs non courants 49,8 53,3 Stocks 63,6 56,4 Clients 30,6 26,2 Autres actifs courants 13,6 16,8 Créances financières courantes 6,7 5,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,2 4,7 Total actifs courants 122,6 110,0 TOTAL DE L’ACTIF 172,4 163,4 Capitaux propres Groupe 39,0 40,5 Intérêts minoritaires (0,7) (0,3) Capitaux propres consolidés 38,2 40,3 Emprunts et dettes financières (y compris dettes de location) 33,3 38,8 Autres passifs non courants 4,4 3,1 Total passifs non courants 37,7 42,0 Dettes fournisseurs 33,1 24,8 Dettes financières (y compris dettes location) 43,3 32,8 Autres passifs courants 20,3 23,5 Total passif courants 96,4 81,1 TOTAL DU PASSIF 172,4 163,4 En lien avec la croissance de l’activité et la situation d’approvisionnement, 2CRSi a dû constituer des stocks plus importants dont le montant s’élève au 31 août 2022 à 63,6 M€ contre 56,4 M€ au 28 février 2022. Compte tenu des commandes en cours, 2CRSi a comme principal objectif de réduire le niveau des stocks à moins de 50 M€ d’ici à la fin février 2023. La dette financière brute hors impact de IFRS16 s’établit ainsi au 31 août à 62,6 M€ contre 56,3 M€ au 28 février 2022. Intégrant le résultat net de la période et les impacts de change, les capitaux propres du Groupe s’inscrivent en repli de 1,6 M€ à 39,0 M€ au 31 août 2022. La génération de trésorerie du Groupe ressort en hausse avec un flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles de 2,8 M€ sur le semestre, contre (0,7) M€ sur le semestre précédent. Après prise en compte des activités d’investissement (utilisation de 2,1 M€ contre 1,6 M€ un an auparavant) et de financement (utilisation de 1,8 M€ contre 2,7 M€ un an auparavant), la trésorerie du Groupe s’inscrit en hausse de 2,5 M€ à 5,3 M€. Elle est complétée par des lignes de financement court terme non utilisées de près de 7 M€. UNE AMBITION FORTE : DEVENIR UN DES LEADERS DE NOS MARCHÉS D’ICI 2027 Malgré un contexte encore incertain, 2CRSi profite de cette dynamique commerciale et d’un 2nd semestre plus contributif pour confirmer ses objectifs, pour l’exercice 2022/23, d’un taux de marge d’EBITDA de 4,8% et d’un chiffre d’affaires de 200 M€. Avec son nouveau plan stratégique « Mission 2027 », présenté le 7 novembre dernier, 2CRSI entend dépasser : 400 M€ de chiffre d’affaires, grâce à la poursuite et au renforcement commercial,

7% de taux de marge d’EBITDA, grâce à l’effet volume , à l’optimisation de l'organisation et de la productivité, à l’innovation produit et au développement des activités de services. Soulignée par ces objectifs financiers, une ambition forte du Groupe : s’imposer d’ici à 2027 comme un des leaders du marché des serveurs informatiques dans le monde. - FIN – À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth le 25 novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



