2CRSi SA: Transfert effectif des titres 2CRSi sur Euronext Growth® Paris et radiation de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris

Transfert effectif des titres 2CRSi sur Euronext Growth® Paris et radiation de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris Strasbourg (France), le 25 novembre 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781, la « Société »), constructeur informatique de solutions éco-responsables, annonce aujourd’hui le transfert de la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris le 25 novembre 2022. La demande d’admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 21 novembre 2022. Comme indiqué dans les précédents communiqués de presse, ce transfert a pour objectif de permettre à la Société d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille. Le transfert de cotation des titres vise notamment à simplifier les obligations administratives s’imposant à la Société, et à réduire les coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l’attrait des marchés financiers. La Société continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée la concernant, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »). Le Document d’Information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la Société (https://investors.2crsi.com/fr/bienvenue/) dans la rubrique « Documentation » et « Rapports annuels et prospectus ». Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0013341781) et le code mnémonique devient AL2SI. 2CRSI a choisi Gilbert Dupont comme Listing Sponsor pour l’accompagner sur le marché Euronext Growth Paris. - FIN – Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2022/23 le 29 novembre 2022, après bourse. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



