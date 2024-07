2CRSi SA

2CRSi SA: Un Partenariat Stratégique pour Renforcer la Présence de 2CRSI au Royaume-Uni



01-Juil-2024 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Un Partenariat Stratégique pour Renforcer la Présence de 2CRSI au Royaume-Uni Manchester, Royaume-Uni, 1er juillet 2024 - 2CRSI, fabricant renommé de PC industriels et endurcis, est ravi d'annoncer un accord de distribution stratégique avec Dynamic CCTV pour le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Ce partenariat renforcé marque une étape significative dans la stratégie d'expansion de 2CRSI dans la région. Dynamic CCTV, distributeur connu pour son fort soutien commercial aux revendeurs et intégrateurs, distribuera désormais toute la gamme de PC industriels et de solutions de périphérie de 2CRSI dans le cadre de ce nouvel accord. Cette collaboration s'appuie sur leur longue relation, soulignant un engagement mutuel à fournir des technologies de pointe sur le marché. Phillip Thompson, Directeur Général de 2CRSI UK Ltd, a exprimé : "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Dynamic CCTV. Ce nouvel accord de distribution nous permettra de pénétrer efficacement les marchés clés du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord." Yu Ning, Directeur Général de Dynamic CCTV, a souligné : "Avec notre expertise enracinée dans le secteur de la vidéosurveillance et notre réseau de distribution étendu, le partenariat avec 2CRSI renforce notre position en tant que distributeur leader de technologies de pointes et les produits de 2CRSI s'alignent parfaitement avec les besoins évolutifs de notre base de revendeurs." Asif Ahmed, Responsable des Ventes Channel chez Dynamic CCTV, a ajouté : "Les produits 2CRSI sont exceptionnels, des PC spécialisés aux stations de travail en passant par les serveurs haute performance. Ce partenariat enrichit notre offre de solutions et renforce notre capacité à servir nos clients." Ce partenariat souligne l'engagement de 2CRSI envers l'innovation et l'expansion du marché. Ensemble, nous visons à doter les revendeurs et les intégrateurs de solutions avancées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Pour plus d'informations sur le partenariat et les offres de produits de 2CRSI et Dynamic CCTV, veuillez visite www.tranquil-it.co.uk www.dynamic-cctv.com . A propos de Dynamic CCTV Dynamic CCTV est un Distributeur à Valeur Ajoutée basé au Royaume-Uni, fournissant des solutions informatiques complètes aux revendeurs et intégrateurs. Avec des années d'expérience dans l'industrie, Dynamic CCTV offre des technologies de pointe et un support exceptionnel pour répondre aux exigences évolutives du marché. Pour plus d'informations : www.dynamic-cctv.com Àproposde2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2022-2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 184 millions d’euros. Le Groupe commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre 2022. Pour plus d’informations : 2crsi.com Contacts 2CRSi Jean-Philippe LLOBERA Head of Communication investors@2crsi.com +33 3 68 41 10 70 Seitosei.Actifin Foucauld Charavay Financial Communication foucauld.charavay@seitosei-actifin.com +33 1 80 18 26 33 Dynamic CCTV Jess Mawby Financial Communication sales@dynamic-cctv.com +44 1642 220 166 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2CRSi annonce un partenariat avec Dynamic CCTV pour renforcer sa présence au Royaume Uni -FRVDEF