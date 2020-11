2CRSi SA

2CRSi SA: go2cloud choisit 2CRSi comme partenaire privilégié pour fournir des serveurs de haute performance.



24-Nov-2020

Communiqué de presse go2cloud choisit 2CRSi comme partenaire privilégié

pour fournir des serveurs de haute performance Strasbourg (France), 24 novembre 2020 - 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce qu'il a été choisi par go2cloud, leader européen de services de calcul haute performance - HPC as a Service (HPCaaS), afin de fournir des capacités supplémentaires pour équiper ses data centers. go2cloud, fournisseur européen de services de calcul haute performance (HPC), a choisi 2CRSi comme partenaire privilégié pour développer ses capacités en Europe et au Moyen-Orient. Le partenariat se matérialise par trois commandes qui seront livrées à des data centers de go2cloud en Europe d'ici la fin de l'année 2020. Ces nouveaux serveurs multiprocesseurs fourniront une capacité supplémentaire pour les clients de go2cloud. go2cloud a d'ores et déjà exprimé un fort intérêt dans les serveurs éco-énergétiques 2CRSi. A l'avenir, 2CRSi s'attend à ce que ce partenaire devienne l'un de ses 10 plus importants clients. « Nous sommes très fiers de devenir un partenaire de go2cloud, un des principaux fournisseurs européens de HPCaaS. Ils construisent des infrastructures de pointe dans les pays où ils opèrent. Nos équipes sont impatientes de travailler pour leur fournir les meilleures technologies HPC », déclare Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi. « 2CRSi a démontré sa capacité à innover et à concevoir des serveurs auxquels d'autres fabricants ne pensent pas encore ! Nous sommes heureux de ce nouvel accord et nous pensons avoir trouvé la technologie idéale pour notre croissance future », ajoute Oliver Gustai, PDG de go2cloud. - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 141 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 350 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



