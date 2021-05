2CRSi SA

2CRSi SA : Report de publication des résultats annuels 2020-21.



27-Mai-2021 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse Report de publication des résultats annuels 2020-21 Strasbourg (France), le 27 mai 2021 - 2CRSi (code ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2020-21. Afin d'attendre le dénouement du dossier Blade avec la récupération des équipements des contrats démarrés en 2020, le Conseil d'Administration de 2CRSi a pris la décision de reporter sa réunion d'arrêté des comptes pour l'exercice 2020-21, initialement prévue le 31 mai 2021, à la date du 15 juin 2021. Pour mémoire, dans le cadre de leur accord, 2CRSi et hubiC, repreneur des activités de Blade, avaient convenu que : 2CRSi cédait à hubiC ses droits sur les matériels fournis à Blade SAS ou Blade Global Corp au titre des contrats antérieurs au 31 décembre 2019 en contrepartie du paiement d'un montant de 10,5 M? hors taxes. Cette somme a déjà été perçue ;

hubiC facilitait la restitution des matériels restants, issus des contrats de 2020, et dont la plus grande partie se situe aux Etats-Unis. La récupération de ces équipements, si elle a été engagée, n'est pas achevée à ce jour. Cette récupération étant un élément pris en compte dans les états financiers de l'exercice 2020?21, le Conseil d'administration a pris cette décision de report. La Société publiera donc ses résultats annuels le 15 juin 2021 après Bourse. - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 164 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



