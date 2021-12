2CRSi SA remporte un nouveau contrat avec EdgeMode . EdgeMode augmente fortement sa capacité HPC et crypto-minage grâce à de nouveaux serveurs haute performance éco-énergétiques.

Communiqué de presse

2CRSi remporte un nouveau contrat avec EdgeMode

EdgeMode augmente fortement sa capacité HPC et

crypto-minage grâce à de nouveaux serveurs

haute performance éco-énergétiques

Strasbourg (France) et Chicago (Illinois, Etats-Unis), le 14 décembre 2021 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781), concepteur et fabricant de serveurs informatiques haute performance et à faible consommation d'énergie, et EdgeMode Inc, société technologique d'extraction de crypto-monnaies et de calcul haute performance (HPC), ont annoncé une nouvelle commande de capacité verte de calcul haute performance pour soutenir l'expansion rapide d'EdgeMode et ses objectifs de croissance.

Avec l'ambition d'offrir une infrastructure cloud HPC et d'extraction de crypto-monnaies de premier ordre, EdgeMode avait initialement sélectionné les solutions de 2CRSi en février 2021, une collaboration prolongée depuis par des commandes complémentaires en mars[1] et en juillet.

Après une croissance trimestrielle exceptionnelle au-delà des attentes et une nouvelle levée de fonds, EdgeMode a passé une commande supplémentaire de 1,5 million de dollars pour de nouveaux serveurs OCtoPus à haute efficacité énergétique, portant le total des commandes à plus de 4 millions de dollars, confirmant 2CRSi dans son rôle de partenaire technologique privilégié.

Les nouveaux équipements devant être livrés dans les prochaines semaines, avant la fin de l'exercice en cours (s'achevant le 28/02/2022), EdgeMode devrait figurer parmi les clients importants de 2CRSi.

Charlie Faulkner, fondateur et Directeur Général d'EdgeMode, déclare : « La capacité de calcul haute performance que 2CRSi a déployée pour nous a rendu possible notre forte croissance au cours de l'année passée. La mise en ?uvre d'une infrastructure HPC de premier ordre est l'une des nombreuses étapes-clés de notre stratégie de croissance, visant une introduction en bourse sur le marché OTCQB d'ici janvier 2022, avant un transfert sur le Nasdaq sous 12 mois. »

« Nous sommes très heureux de voir notre partenariat avec EdgeMode se développer aussi fortement ; nous sommes mobilisés pour continuer à soutenir leur croissance à l'avenir. Ensemble, nous démontrons que des activités telles que le calcul intensif et l'extraction de crypto-monnaies peuvent être réalisées de manière durable », ajoute Alain Wilmouth, cofondateur et président de 2CRSi.

À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020-2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 389 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com

About EdgeMode Inc.

EdgeMode est une société technologique d'extraction de crypto-monnaies et de calcul haute performance (HPC), spécialisée sur la croissance rapide du hashrate et le déploiement de data centers aux Etats-Unis, pour une production de Bitcoin toujours plus importante. EdgeMode a été fondée par une équipe d'entrepreneurs expérimentés qui ont travaillé ensemble pendant plus de 10 ans sur d'autres projets avec succès. L'équipe possède une expérience dans les domaines suivants : la technologie, les infrastructures de data center, la blockchain et la finance. EdgeMode a des bureaux à Chicago, dans la baie de San Francisco et à Londres. Elle est soutenue par des fonds de capital-risque et des investisseurs de premier plan. Pour plus d'informations et d'opportunités d'investissement : https://edgemode.io/.

