2CRSi : collaboration avec Larsen & Toubro en Inde

2CRSi annonce sa collaboration avec une filiale du conglomérat indien Larsen & Toubro, pour le déploiement de serveurs 2CRSi Atlantis™ 1SR et de ' Edge Datacenters ' VRuna™.



À la suite de la signature d'un accord technologique et commercial entre 2CRSi et Larsen & Toubro, deux sites en Inde vont accueillir un micro-centre de calcul, ou 'Edge Datacenter'.



Ces sites seront destinés à abriter des serveurs Atlantis™ 1SR, équipés des derniers processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4ème génération.



Selon 2CRSi, 'cette solution d'infrastructure informatique se distingue par sa capacité à fournir des performances exceptionnelles même dans des environnements difficiles tels que ceux caractérisés par une humidité élevée, des températures élevées et une présence de poussière notable'.





Ces deux premiers sites s'inscrivent dans le cadre du développement de l'"Edge Cloud", une approche visant à déployer des serveurs à proximité des sources de données, réduisant les délais de réponse par rapport aux solutions de Cloud traditionnelles.



